17/25 Foto di Fabio Paleari

Band divisa tra Milano e Genova, i Jagwari hanno brani caratterizzati da sonorità che richiamano garage punk ironico e schizofrenico. La band è stata selezionata grazie all'iniziativa "Next Stage: La Prima Estate", organizzata in collaborazione con il Detune di Milano. Più di 300 artisti e band si sono iscritti al concorso, e da qui è stata fatta una scelta di 24 artisti che hanno partecipato in sei serate di live proprio al Detune di Milano, per poi essere selezionati da una giuria di musicisti, produttori e giornalisti e salire sul palco de La Prima Estate