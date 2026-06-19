La Prima Estate, Jack White travolgente e inebriante, The Hives Rock & Roll FOREVER!
La Prima Estate dà ufficialmente il via alla sua quinta edizione, che quest’anno supera se stessa per le stelle presenti. Nella prima giornata del primo fine settimana al Parco BussolaDomani brilla Jack White, che torna in Italia per la prima volta da solista, e l’eterno rock & roll degli svedesi The Hives. Prima di loro l’artista indie rock Lissy Taylor, cresciuta a Brit pop e rock, la band Jagwari e il duo Unadasola. Il racconto dell’inviata a Lido di Camaiore, Valentina Clemente