I-Days Milano 2027, Bresh in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro

In queste settimane il cantautore sta conquistando il pubblico con il brano Da Dio, arrivato al sesto posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Tra i suoi successi, ricordiamo Angelina Jolie, Guasto d’amore, Altamente mia e La tana del granchio
In attesa della seconda parte dell’edizione 2025 della celebre concert series, l’organizzazione degli I-DAYS Milano Coca-Cola ha annunciato il primo nome della line up del prossimo anno: Bresh (FOTO). Biglietti in vendita generale a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 luglio.
bresh, milano marea all’Ippodromo SNAI San Siro
Sabato 11 settembre 2027 Bresh sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all’Ippodromo SNAI San Siro, per il cartellone degli I-Days Milano. Stando a quanto comunicato dalla pagina Instagram della concert series, lo spettacolo sarà l’unico appuntamento live dell'artista nel 2027. La vendita generale dei biglietti partirà mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 11.00.
In queste settimane Bresh sta conquistando il pubblico con il brano Da Dio, arrivato al sesto posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Nel corso degli anni il cantautore ha collezionato numerosi successi, ricordiamo Angelina Jolie, Guasto d’amore, Altamente mia e La tana del granchio, quest’ultimo presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Spazio anche alle collaborazioni: da Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra a Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe passando per Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari e Vuoto dentro con Sick Luke e Mara Sattei.
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I Maroon 5, i Florence + The Machine, i Foo Fighters e i System of a Down sono stati i primi artisti all’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. A settembre la concert series ripartirà con tre appuntamenti all’Ippodromo Snai San Siro: Tonypitony, David Guetta e infine ASAP Rocky. Questo il calendario con tutti i dettagli:
- 4 settembre 2026, Tonypitony - Ippodromo Snai San Siro
- 6 settembre 2026, David Guetta - Ippodromo Snai San Siro
- 10 settembre 2026, ASAP Rocky - Ippodromo Snai San Siro
Nel corso degli anni molti altri artisti internazionali si sono esibiti nel cartellone del festival: da Dua Lipa a Lana Del Rey passando per Doja Cat, i Metallica, gli Stray Kids, Post Malone, i Duran Duran e i Linkin Park.
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Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival