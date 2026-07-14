I-Days Milano 2027, Bresh in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro

In queste settimane il cantautore sta conquistando il pubblico con il brano Da Dio, arrivato al sesto posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Tra i suoi successi, ricordiamo Angelina Jolie, Guasto d’amore, Altamente mia e La tana del granchio

bresh, milano marea all’Ippodromo SNAI San Siro

Sabato 11 settembre 2027 Bresh sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all’Ippodromo SNAI San Siro, per il cartellone degli I-Days Milano. Stando a quanto comunicato dalla pagina Instagram della concert series, lo spettacolo sarà l’unico appuntamento live dell'artista nel 2027. La vendita generale dei biglietti partirà mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 11.00.

In queste settimane Bresh sta conquistando il pubblico con il brano Da Dio, arrivato al sesto posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Nel corso degli anni il cantautore ha collezionato numerosi successi, ricordiamo Angelina Jolie, Guasto d’amore, Altamente mia e La tana del granchio, quest’ultimo presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Spazio anche alle collaborazioni: da Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra a Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe passando per Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari e Vuoto dentro con Sick Luke e Mara Sattei.