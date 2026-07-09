Negramaro a Genova, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo in programma a Genova, il 24 luglio i Negramaro saranno in concerto a Riccione. Previsti show anche a Lecce, Roccella Jonica, Palermo, Caserta e Trento. Chiusura del tour in programma il 20 settembre all’Arena di Verona
Sabato 11 luglio i Negramaro, guidati da Giuliano Sangiorgi, saranno in concerto all’Arena del Mare di Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del gruppo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
negramaro a genova, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento live con la musica dei Negramaro. In queste settimane il gruppo sta girando l’Italia con il tour estivo. Sabato 11 luglio la formazione (FOTO) si esibirà a Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Mentre tutto scorre a Parlami d’amore passando per Estate, Luna piena e Solo tre minuti. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti a San Siro il 22 giugno 2024:
- Luna piena
- Sei tu la mia città
- Il posto dei santi
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Ti è mai successo?
- Nuvole e Lenzuola
- Senza fiato
- Ti vorrei sollevare
- Basta così
- Diamanti
- Fino al Giorno Nuovo
- Estate
- Cade la pioggia
- Solo 3 min
- Amore che torni
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
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Dopo il concerto di Genova, il 24 luglio i Negramaro saliranno sul palco di Piazza Roma a Riccione. Previsti concerti anche a Lecce, Roccella Jonica, Palermo, Caserta e Trento. Chiusura in programma il 20 settembre all’Arena di Verona. Questo il calendario completo con tutti gli spettacoli in programma:
- 24 luglio: Riccione - Piazzale Roma
- 25 luglio: Codroipo - Villa Manin
- 1 agosto: Lecce - Oversound Music Festival
- 2 agosto: Bari – Rotonda via Paolo Pinto
- 8 agosto: Rieti - Parco del Ninfeo
- 12 agosto: Follonica (GR) - Parco Centrale
- 13 agosto: Cinquale - Vibes Summer Festival
- 17 agosto: Santa Maria De Cedro - Arena Dei Cedri
- 18 agosto: Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
- 21 agosto: Palermo - Dream Pop Fest
- 22 agosto: Catania - Sotto il Vulcano Fest
- 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
- 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
- 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
- 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
- 20 settembre: Verona - Arena di Verona
Nel 2024 i Negramaro hanno pubblicato il loro ultimo album Free Love contenente anche il brano Ricominciamo tutto presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.
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