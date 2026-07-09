Negramaro a Genova, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo in programma a Genova, il 24 luglio i Negramaro saranno in concerto a Riccione. Previsti show anche a Lecce, Roccella Jonica, Palermo, Caserta e Trento. Chiusura del tour in programma il 20 settembre all’Arena di Verona

negramaro a genova, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con la musica dei Negramaro. In queste settimane il gruppo sta girando l’Italia con il tour estivo. Sabato 11 luglio la formazione (FOTO) si esibirà a Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Mentre tutto scorre a Parlami d’amore passando per Estate, Luna piena e Solo tre minuti. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti a San Siro il 22 giugno 2024:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo 3 min

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore