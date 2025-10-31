Negramaro, annunciato il tour dell'estate 2026 e poi una lunga pausa

Dopo aver acceso i palasport italiani con le loro performance travolgenti, la band originaria di Copertino, in Puglia, volge lo sguardo all’estate 2026 con una tournée pensata per i festival all’aperto italiani. Parallelamente, la formazione ha annunciato una lunga pausa, un momento di riflessione e ricarica prima di immaginare nuovi capitoli della loro carriera musicale

Un tour pensato come un abbraccio collettivo

Alla base della tournée Una storia ancora semplice c’è l’idea di creare un vero e proprio abbraccio collettivo con il pubblico. L’obiettivo è ripercorrere le tappe più significative della carriera dei Negramaro e celebrare i vent’anni di attività della band.

La scaletta è studiata come un regalo ai fan che hanno seguito ogni fase del loro percorso, offrendo l’opportunità di riascoltare i brani che hanno contribuito a definire lo stile unico della formazione salentina. Il tour si presenta così come un viaggio nella memoria e al contempo come un’esperienza condivisa nel presente, dove palco, musica e vita si intrecciano in un racconto che è insieme personale e collettivo.