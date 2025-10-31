Negramaro, annunciato il tour dell'estate 2026 e poi una lunga pausa

Dopo aver acceso i palasport italiani con le loro performance travolgenti, la band originaria di Copertino, in Puglia, volge lo sguardo all’estate 2026 con una tournée pensata per i festival all’aperto italiani. Parallelamente, la formazione ha annunciato una lunga pausa, un momento di riflessione e ricarica prima di immaginare nuovi capitoli della loro carriera musicale
Dopo aver acceso i palasport italiani con le loro performance travolgenti, i Negramaro guardano ora avanti, con lo sguardo puntato verso l’estate 2026, quando offriranno ai fan un progetto live che promette emozioni e suggestioni.
Si tratta della tournée Una storia ancora semplice, pensata per i festival all’aperto italiani. Segna dunque il ritorno della band ai grandi eventi estivi a dieci anni dall’ultima apparizione.
Parallelamente, la formazione ha annunciato una lunga pausa, un momento di riflessione e ricarica prima di immaginare nuovi capitoli della loro carriera musicale.
Un tour pensato come un abbraccio collettivo
Alla base della tournée Una storia ancora semplice c’è l’idea di creare un vero e proprio abbraccio collettivo con il pubblico. L’obiettivo è ripercorrere le tappe più significative della carriera dei Negramaro e celebrare i vent’anni di attività della band.
La scaletta è studiata come un regalo ai fan che hanno seguito ogni fase del loro percorso, offrendo l’opportunità di riascoltare i brani che hanno contribuito a definire lo stile unico della formazione salentina. Il tour si presenta così come un viaggio nella memoria e al contempo come un’esperienza condivisa nel presente, dove palco, musica e vita si intrecciano in un racconto che è insieme personale e collettivo.
Le tappe italiane del tour
Il percorso live prenderà il via da Roma il 20 giugno 2026, per poi spostarsi a Marostica il 3 luglio e a Collegno il 4 luglio. Le successive date includono Brescia il 10 luglio, Genova l’11 luglio, Riccione il 24 luglio e Codroipo il 25 luglio, fino al grande ritorno a casa, previsto per il 1° agosto alle Cave del Duca di Lecce.
Ad agosto, la tournée vedrà la band protagonista in altre località italiane: Follonica il 12, Cinquale il 13, Santa Maria del Cedro il 17 e Roccella Jonica il 18. La Sicilia accoglierà i Negramaro con due appuntamenti imperdibili a Palermo il 21 agosto e a Catania il 22 agosto. Il tour proseguirà poi a Montesilvano il 29 agosto, alla Reggia di Caserta il 4 settembre e si concluderà a Milano l’8 settembre, tracciando così un vero e proprio itinerario musicale attraverso lo Stivale.
Un racconto sonoro tra passato e presente
Una storia ancora semplice si configura non solo come un tour, ma come un racconto musicale che attraversa due decenni di successi della band.
Dai brani che hanno segnato la loro carriera come Mentre tutto scorre ed Estate, passando per Meraviglioso e Solo 3 minuti, fino a Casa 69 e ai pezzi più recenti dell’album Free Love, il concerto offre una panoramica completa della loro produzione artistica. La tournée diventa così una celebrazione della forza di una storia collettiva, fatta di palco, musica e condivisione con i fan.
Questo ciclo di concerti rappresenta un momento di festa e gratitudine, prima che la band si prenda il tempo necessario per fermarsi, riflettere e prepararsi a nuovi inizi.
