Ultimo a Tor Vergata, la possibile scaletta del concerto

Grande attesa per lo show di Ultimo a Tor Vergata. Sabato 4 luglio il cantautore romano si esibirà per lo spettacolo destinato a entrare nella storia come il concerto con il maggior numero di biglietti venduti in Italia. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Il giorno che aspettavo uscito il 19 giugno. Today ha rilanciato le canzoni che potrebbero essere proposte.

Sabato 4 luglio 250.000 persone raggiungeranno Tor Vergata per il concerto di Ultimo ( FOTO ). Da giorni molti fan si sono accampati all’esterno dell’area riuscendo ad ascoltare le prove dell’artista. Today ha raccolto le varie informazioni stilando la lista delle canzoni eseguite al soundcheck: da Vieni nel mio cuore a Colpa delle favole passando per Giusy, Ipocondria, Rondini al guinzaglio e Il ballo delle incertezze, quest’ultima vincitrice della categoria Nuove Proposte della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco i brani:

Nei giorni scorsi Ultimo ha annunciato la presenza di Fabrizio Moro con un concerto prima del suo grande show. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram da oltre quattro milioni di follower: “Sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio”. L’amico e collega ha risposto: “Grazie perché, attraverso i tuoi passi, mi hai confermato una cosa in cui ho sempre creduto ma che, col passare degli anni, ogni tanto dimentico: ‘In un’epoca così buia e priva di speranza, chi vive coi sogni appesi può ancora fare la differenza’. La vita è veramente incredibile. Ci vediamo il 4 luglio a Roma”.

In occasione dell’uscita del nuovo album Il giorno che aspettavo, Ultimo ha aggiunto: “La vita è davvero imprevedibile e difficile per tutti. Dobbiamo risponderle con entusiasmo anche immotivato ma essenziale per andare avanti con dentro il fuoco che rimane acceso. E col sorriso, anche quando tutto non sta andando come volevamo. C’è un disegno più grande. Bisogna riconoscerlo, e da qui riconoscerci”.