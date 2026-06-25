Ultimo in concerto a Roma, fan già in fila dieci giorni prima

Il cantautore entrerà nella storia della musica con il concerto in programma a Roma. Nonostante manchi ancora più di una settimana, alcuni fan hanno già iniziato a fare la fila campeggiando all’esterno dell’area
Sabato 4 luglio Ultimo sarà in concerto a Tor Vergata. In attesa dello show, destinato a entrare nella storia come il concerto con il maggior numero di biglietti venduti, alcuni fan si sono già accampati all'esterno dell'area. Il cantautore ha rilanciato il messaggio dell’etichetta discografica Ultimo Records invitando alla prudenza: “Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni”.
ultimo, il messaggio su instagram
Tra pochi giorni Ultimo entrerà nella storia della musica con il concerto in programma a Roma nella serata di sabato 4 luglio. Nonostante manchi ancora più di una settimana, alcuni fan hanno già iniziato a fare la fila campeggiando all’esterno dell’area. Le immagini sono velocemente divenute virali sui social. Ultimo ha ora ricondiviso il messaggio pubblicato dall’etichetta discografica Ultimo Records sul suo profilo Instagram: "Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo".
In attesa dello show, Ultimo ha mostrato le immagini del palco dalle dimensioni di sessanta metri di altezza e centoquaranta metri di lunghezza. Venerdì 19 giugno l’artista (FOTO) ha pubblicato il suo nuovo album Il giorno che aspettavo contenente anche i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica.
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Nel corso degli anni Ultimo si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena discografica italiana: dalla vittoria con il brano Il ballo delle incertezze nella sezione delle Nuove Proposte della 68esima edizione del Festival di Sanremo ai successi più recenti. Ricordiamo gli album Peter Pan e Colpa delle favole, certificati con ben sei dischi di platino. Per quanto riguarda i brani più amati, citiamo Pianeti, Ti dedico il silenzio, I tuoi particolari, Piccola stella, 22 settembre, Vieni nel mio cuore, Bella davvero e L'ultima poesia con Geolier.
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