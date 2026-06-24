In attesa dello show da 250.000 persone, il cantautore si è raccontato su Instagram: “Sono giorni assurdi per la mia vita. Prendo tutto. Cerco di assorbirlo e quando sento che è troppo cerco di ‘chiudere’. A volte sento di essere un bicchiere a cui viene chiesto di contenere il mare. Altre volte rimango allibito così tanto dalla vita che sto vivendo e da quello che sto andando a fare, che rimango a fissare il soffitto cercando di rinchiudere nel respiro tutto questo per tentare di domarlo e non farmi sopraffare”

Sabato 4 luglio Ultimo sarà in concerto a Tor Vergata. In attesa del grande spettacolo da 250.000 persone, il cantautore si è raccontato in un post sul suo profilo Instagram: “Per fare una cosa così grande devi per forza tornare bambino. Non puoi affrontare l’impossibile senza l’ingenuità”.

ultimo a roma, il messaggio su instagram

Poco più di una settimana al concerto destinato a entrare nella storia della musica come lo spettacolo con il maggior numero di biglietti venduti di sempre. Fabrizio Moro, amico e collega di Ultimo, si esibirà prima dell’inizio del grande appuntamento live. In occasione dell’uscita del nuovo album Il giorno che aspettavo, Ultimo ha scritto sul profilo Instagram da oltre quattro milioni di follower: “Sono giorni assurdi per la mia vita. Prendo tutto. Cerco di assorbirlo e quando sento che è troppo cerco di ‘chiudere’. A volte sento di essere un bicchiere a cui viene chiesto di contenere il mare. Altre volte rimango allibito così tanto dalla vita che sto vivendo e da quello che sto andando a fare, che rimango a fissare il soffitto cercando di rinchiudere nel respiro tutto questo per tentare di domarlo e non farmi sopraffare”.

L’artista ha proseguito: “È uscito il mio settimo disco e questo vuol dire tante cose per me che voi non sapete. La fine di un primo tempo. E quindi l’inizio però di un secondo tempo!”.