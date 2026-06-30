Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco

Completano l'allestimento 2.500 metri quadrati di schermi led ad alta risoluzione e oltre 1.500 punti luce, distribuiti anche su 18 maxischermi posizionati lungo tutta l'area dello show, mentre 36 torri delay garantiranno audio e illuminazione anche ai settori più lontani dal palco.

Una struttura imponente, descritta dallo stesso artista come il risultato di un lavoro durato oltre un anno e mezzo, pensata per trasformare l'evento in quello che è già stato ribattezzato il " Raduno degli Ultimi" .

L'attesa dei fan e l'organizzazione dell'evento

L'entusiasmo per la data ha già portato numerosi fan a raggiungere l'area dell'evento, in Piazzale Giovanni Paolo II, con giorni di anticipo, accampandosi con tende e sacchi a pelo nonostante le temperature elevate.

Proprio per questo l'etichetta discografica dell'artista ha invitato alla prudenza, raccomandando di non esporsi al caldo eccessivo in attesa dello show. L'area sarà interamente a posti in piedi, suddivisa in sei diversi settori a distanza crescente dal palco.

Il concerto arriva nella stessa settimana dell'uscita del nuovo album di inediti Il giorno che aspettavo, che contiene anche i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica, e sarà preceduto da una prova generale aperta il 2 luglio alle persone con disabilità che vorranno assistere in anteprima allo spettacolo.

Un evento nato dalla collaborazione con Roma Capitale

Il progetto, prodotto da Vivo Concerti, è stato realizzato grazie a una collaborazione con Roma Capitale, con il supporto del sindaco Roberto Gualtieri, dell'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato e del rettore dell'Università di Tor Vergata. Una macchina organizzativa che lavora ormai da oltre un anno per dare forma a quello che Ultimo ha definito una visione coltivata fin dall'epoca in cui non era ancora certo che un concerto di queste dimensioni potesse realizzarsi.