Geolier, testo e significato del nuovo singolo 1H che esce oggi

Il brano, già certificato disco d’oro FIMI/NIQ Italia, debutta ufficialmente nelle radio a partire da oggi, venerdì 3 luglio 2026. Estratto dall'album Tutto è possibile, il singolo rappresenta uno dei pezzi che hanno riscosso il maggiore entusiasmo durante il recente tour negli stadi, confermando il forte legame instaurato con il pubblico

L'uscita radiofonica arriva infatti in un contesto caratterizzato da risultati di rilievo. Oltre al successo della tournée, Geolier ha recentemente annunciato sei nuovi concerti previsti nel 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona. A rafforzare ulteriormente questo periodo positivo si aggiunge la certificazione disco d’oro ottenuta da 1H nella settimana 26 del 2026, riconoscimento che testimonia il riscontro ottenuto dal brano fin dalla sua pubblicazione.

Estratto dall'album Tutto è possibile, il singolo rappresenta uno dei pezzi che hanno riscosso il maggiore entusiasmo durante il recente tour negli stadi, confermando il forte legame instaurato con il pubblico.

Il testo di 1H

Di seguito trov ate iol testo del singolo 1H.

Uà

Yeah, yeah

Yeah, yeah (Uh)

Yeah, yeah (Uh)

Yeah, yeah (Uah), uah

Aspè, aspè, aspè

Si scesa vestuta, ma staje ancora annuda

Tiene ‘o sole ‘int’a ll’uocchie, pero vulisse ‘a luna

A te te piace e fà l’alba, a te te piace ‘e fà tarde

A me me piace si balle, a me me piace nu sacco

Nun scinno maje ammiscanno tutt”e brand

Pero abbino unu brand

Malavita, carabbina, sî tremenda

Me piace c”o pigiama rilassata oppure quando staje ‘ncazzata

Oppure quando dice “Ti amo” sottovoce ‘int’ê messagge

E me movo sempe chianu chiano

Dint’ô core tuojo sinnò vengo cacciato

Sinnò vengo pigliato comme nu solito maschio

Ca vò truvanno chello e po nun c”a fa manco

N’è capito, si cammino, i’ te miro sempe

Tu cammine, ma t’attire tutt”o locale areto

Tu me piace comme piace ‘e cose ca nn’se ponno

‘E cose ca se vonno, i’ me ne vaco, però forse torno (Yeah, yeah)

A te chi te dice che no

Si comme nu suonno ca nun fa durmí

E ‘nzieme a te chi s’addorme

A te piace sulamente ‘e fà suffrí

Tu stai ballanno da n’ora (Uà, eh)

Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí

Ma m”isse ditto na vota

Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí

Uoh, uoh, uoh

Tutto, tutto, tutto ggira e a me me ggirano attuorno

‘Stu guaglione ca ce prova t’annoia

Pecché nun te tene testa e tu nun ‘o daje cunfedenza

Tipo ‘a Glock dint’â cinta, stop, rifacimmo

Tutte cose n’ata vota, vene meglio

Tu sî ‘o sole ‘e Miami e i’ ‘o friddo ‘e New York

Si ‘o griggio ‘e Parigge ca rende unico e solo

Ma che d’è? Vaje ‘e pressa

Simmo giuvane, ‘o tiempo a nuje c’aspetta

Ma bello e buono parte e ce perde

Mo sta a nuje scegliere comm amm”a spennere tutto ‘stu tiempo

Divise, luntane, vicine o ‘nzieme

‘A femmena è na fiamma ca, si vuò, te scarfa oppure

Si t’avvicine troppo, t’abbrucia

Ovvio, t’aspetto, cchiù ‘e n’ora ce miette

Diec’anne pe scennere ‘a coppa, hê fernuto? (Yeah, yeah)

A te chi te dice che no

Sî comme nu suonno ca nun fa durmí

E ‘nzieme a te chi s’addorme

A te piace sulamente ‘e fà suffrí

Tu stai ballanno da n’ora

Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí

Ma m”isse ditto na vota

Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí

A te chi te dice che no

Sî comme nu suonno ca nun fa durmí

E ‘nzieme a te chi s’addorme

A te piace sulamente ‘e fà suffrí

Tu stai ballanno da n’ora (Uah, eh)

Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí

Ma m”isse ditto na vota

Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí