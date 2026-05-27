Roberto Vecchioni, la possibile scaletta del concerto a Genova

Dopo il concerto di Genova, Roberto Vecchioni sarà protagonista di altri due appuntamenti live: lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano e due giorni dopo al Teatro Brancaccio di Roma
Dopo l’appuntamento di Legnano, il 27 maggio Roberto Vecchioni sarà in concerto a Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore di Sogna, ragazzo, sogna: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
roberto vecchioni a genova, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con il tour “Tra il silenzio e il tuono”. Mercoledì 27 maggio Roberto Vecchioni salirà sul palco del Teatro Ivo Chiesa, questo l’indirizzo: piazza Borgo Pila, 42, 16129, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i brani più amati di una discografia lunga oltre cinquant’anni. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 maggio al concerto al Teatro Dal Verme di Milano:
- Streets of Minneapolis
- Io non appartengo più
- Dentro gli occhi
- Ogni canzone d’amore
- La mia ragazza
- Vincent
- Le lettere d’amore (Chevalier de Pas)
- Celia de la Serna
- Cappuccio rosso
- Ho conosciuto il dolore
- Figlia
- Velasquez
- Sogna, ragazzo, sogna
- Chiamami ancora amore
- Ti insegnerò a volare (Alex)
- Luci a San Siro
- Samarcanda
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Dopo lo spettacolo di Genova, Roberto Vecchioni (FOTO) sarà protagonista di altri due appuntamenti live: lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano e mercoledì 30 settembre al Teatro Brancaccio di Roma.
In oltre cinquant’anni di carriera Roberto Vecchioni ha regalato capolavori al pubblico. Tra i suoi album più amati troviamo sicuramente Robinson, come salvarsi la vita, Sogna ragazzo sogna e Samarcanda. Inoltre, il cantautore ha partecipato due volta al Festival di Sanremo: nel 1973 con L'uomo che si gioca il cielo a dadi e nel 2011 vincendo con Chiamami ancora amore. Nel 2024 Roberto Vecchioni è tornato sul palco del Teatro Ariston per duettare sulle note di Sogna, ragazzo, sogna con Alfa durante la serata delle cover. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, ricordiamo il Premio Tenco alla carriera nel 1983.
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Nato a Carate Brianza il 25 giugno del 1943, festeggia il compleanno uno dei più noti ed influenti cantautori del panorama musicale italiano, con una carriera alle spalle lunga oltre 50 anni, in cui è stato anche insegnante, scrittore e attore. LA FOTOGALLERY