Roberto Vecchioni, la possibile scaletta del concerto a Genova

Dopo il concerto di Genova, Roberto Vecchioni sarà protagonista di altri due appuntamenti live: lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano e due giorni dopo al Teatro Brancaccio di Roma

Nuovo appuntamento con il tour “Tra il silenzio e il tuono”. Mercoledì 27 maggio Roberto Vecchioni salirà sul palco del Teatro Ivo Chiesa , questo l’indirizzo: piazza Borgo Pila, 42, 16129, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i brani più amati di una discografia lunga oltre cinquant’anni. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 10 maggio al concerto al Teatro Dal Verme di Milano:

Dopo lo spettacolo di Genova, Roberto Vecchioni (FOTO) sarà protagonista di altri due appuntamenti live: lunedì 28 settembre al Teatro Dal Verme di Milano e mercoledì 30 settembre al Teatro Brancaccio di Roma.

In oltre cinquant’anni di carriera Roberto Vecchioni ha regalato capolavori al pubblico. Tra i suoi album più amati troviamo sicuramente Robinson, come salvarsi la vita, Sogna ragazzo sogna e Samarcanda. Inoltre, il cantautore ha partecipato due volta al Festival di Sanremo: nel 1973 con L'uomo che si gioca il cielo a dadi e nel 2011 vincendo con Chiamami ancora amore. Nel 2024 Roberto Vecchioni è tornato sul palco del Teatro Ariston per duettare sulle note di Sogna, ragazzo, sogna con Alfa durante la serata delle cover. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, ricordiamo il Premio Tenco alla carriera nel 1983.