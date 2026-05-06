Blanco, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo il concerto di Bologna, l’artista proseguirà con gli ultimi tre appuntamenti della tournée: lunedì 11 e mercoledì 13 maggio all’Unipol Forum di Milano, sabato 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro
Blanco porterà il tour all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito nell’aprile di quest’anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a bologna, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento live con la musica di Blanco. Venerdì 8 maggio il giovane artista (FOTO) salirà sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Blanco non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello spettacolo. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti venerdì 17 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- Blu celeste
- Paraocchi
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Sai cosa c’è
- Finché non mi seppelliscono
- Notti in bianco
- Nostalgia
- Ladro di fori
- Belladonna (Adieu)
- Lucciole
- Un briciolo di allegria
- Brividi
- Peggio del diavolo
- Tanto non rinasco
- Ricordi
- Los Angeles
- Anche a vent’anni si muore
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Woo
- Fuori dai denti
- Piangere a 90
- La canzone nostra
- Maledetta rabbia
- Mi fai impazzire
- L’isola delle rose
- Un posto migliore
- Ma’
Dopo lo spettacolo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, lunedì 11 e mercoledì 13 maggio Blanco sarà in concerto all’Unipol Forum di Milano. Infine, l’artista concluderà la tournée con l’ultimo appuntamento live in programma il 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.
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Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato
Ad aprile Blanco ha pubblicato il nuovo album Ma’ contenente i singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore e Ricordi in duetto con Elisa. L’album, uscito a quasi tre anni di distanza dal precedente lavoro Innamorato, ha raggiunto la seconda posizione della classifica settimanale FIMI.
Tra i suoi grandi successi troviamo Notti in bianco, Finché non mi seppelliscono, Nostalgia, L’isola delle rose e Un briciolo di allegria con Mina. Tra le collaborazioni citiamo anche Nemesi con Marracash, Tutti muoiono con Madame e Bon ton con Drillionaire, Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo. Inoltre, ricordiamo la vittoria con Brividi in duetto con Mahmood alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.
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Credits: IPA
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Blanco ha trionfato alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi in coppia con Mahmood. Il giovanissimo artista è tra i nomi più amati della scena discografica italiana grazie a singoli in grado di scalare le classifiche