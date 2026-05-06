Blanco, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo il concerto di Bologna, l’artista proseguirà con gli ultimi tre appuntamenti della tournée: lunedì 11 e mercoledì 13 maggio all’Unipol Forum di Milano, sabato 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Blanco porterà il tour all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma’ uscito nell’aprile di quest’anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Approfondimento Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Dopo lo spettacolo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, lunedì 11 e mercoledì 13 maggio Blanco sarà in concerto all’Unipol Forum di Milano . Infine, l’artista concluderà la tournée con l’ultimo appuntamento live in programma il 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro .

Nuovo appuntamento live con la musica di Blanco. Venerdì 8 maggio il giovane artista ( FOTO ) salirà sul palco dell’ Unipol Arena , questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Blanco non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello spettacolo. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani proposti venerdì 17 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Ad aprile Blanco ha pubblicato il nuovo album Ma’ contenente i singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore e Ricordi in duetto con Elisa. L’album, uscito a quasi tre anni di distanza dal precedente lavoro Innamorato, ha raggiunto la seconda posizione della classifica settimanale FIMI.

Tra i suoi grandi successi troviamo Notti in bianco, Finché non mi seppelliscono, Nostalgia, L’isola delle rose e Un briciolo di allegria con Mina. Tra le collaborazioni citiamo anche Nemesi con Marracash, Tutti muoiono con Madame e Bon ton con Drillionaire, Lazza, Sfera Ebbasta e Michelangelo. Inoltre, ricordiamo la vittoria con Brividi in duetto con Mahmood alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.