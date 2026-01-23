Mi accorgo adesso che sono cambiato, non è divertente

Non trovo più le mie magliette nell'armadio, ma che fregatura

Magari è solo un po' l'effetto di una donna

Che dice che ti ama e a volte non ritorna

E sento il vuoto, conosco poco di me

E forse no, non lo capisco mai

Come sto e cosa sarà di me

Ho tutto addosso, ma tu già lo sai

Io me ne accorgo adesso, perché crescere fa paura

Mi guardo dentro e non ho più nessuna, nessuna

E davvero, sì, davvero, tutto passa

E lo so che poi passerò anch'io

Oggi che non mi vedo, non mi vedo

Forse è vero che è tardi per cercare Dio

Prometto sarà migliore, migliore

Fuori c'è solo rumore, rumore

Anche a vent'anni si muore

Non so fino a che punto posso spingermi per anestetizzarmi un po'

Diventare grandi non vuol dire essere liberi, tornare indietro non si può

Più vado avanti, più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori

Sparisco un giorno, una notte, una vita, mi chiedono: "Dove ti trovi?"

Non lo sogno nemmeno, però a volte mi sento così

Parlo di te e tremo, sono sotto un treno

E forse no, non lo capisco mai

Come sto e cosa sarà di me

Ho tutto addosso, ma tu già lo sai

Io me ne accorgo adesso, perché crescere fa paura

Mi guardo dentro e non ho più nessuna, nessuna

E davvero, sì, davvero, tutto passa

E lo so che poi passerò anch'io

Oggi che non mi vedo, non mi vedo

Forse è vero che è tardi per cercare Dio

Prometto sarà migliore, migliore

Fuori c'è solo rumore, rumore

Anche a vent'anni si muore



Si muore, si muore

Un po' per la noia, un po' per errore

C'è qualcosa nell'aria

Apro le braccia e poi volo via





Oggi che non mi vedo, non mi vedo

Forse è vero che è tardi per cercare Dio

Prometto sarà migliore, migliore

Fuori c'è solo rumore, rumore, rumore, rumore, mhm