Madame annuncia il Disincanto Tour: tutte le date

madame, LE DATE DEL DISINCANTO TOUR

A circa tre anni di distanza dal precedente album L’amore, venerdì 17 aprile Madame ha pubblicato Disincanto, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il singolo Volevo capire in collaborazione con Marracash.

In occasione dell’annuncio del nuovo progetto, l’artista ha raccontato: “Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco”. L’artista ha ora annunciato il Disincanto Tour, in partenza il 28 novembre con la data zero in programma al Vox Club di Nonantola. Previsti concerti in altre quattro città: Firenze, Napoli, Roma e Bologna. Ecco il calendario completo della tournée:

28 novembre, Nonantola - Vox Club

30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara

1 dicembre, Napoli - Palapartenope

5 dicembre, Roma - Atlantico

19 dicembre, Bologna - Estragon