Madame annuncia il Disincanto Tour: tutte le date

A circa tre anni di distanza dal precedente album L’amore, venerdì 17 aprile Madame ha pubblicato Disincanto. All’interno anche il singolo Volevo capire in collaborazione con Marracash
A pochi giorni dall’uscita del nuovo progetto discografico Disincanto, Madame (FOTO) ha annunciato le date della tournée in partenza a fine novembre. La cantautrice porterà la sua musica in cinque città italiane: Nonantola, Firenze, Napoli, Roma e Bologna.
madame, LE DATE DEL DISINCANTO TOUR
A circa tre anni di distanza dal precedente album L’amore, venerdì 17 aprile Madame ha pubblicato Disincanto, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il singolo Volevo capire in collaborazione con Marracash.
In occasione dell’annuncio del nuovo progetto, l’artista ha raccontato: “Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco”. L’artista ha ora annunciato il Disincanto Tour, in partenza il 28 novembre con la data zero in programma al Vox Club di Nonantola. Previsti concerti in altre quattro città: Firenze, Napoli, Roma e Bologna. Ecco il calendario completo della tournée:
- 28 novembre, Nonantola - Vox Club
- 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 5 dicembre, Roma - Atlantico
- 19 dicembre, Bologna - Estragon
Approfondimento
Madame e Marracash, testo e significato del singolo Volevo capire
Nel 2021 Madame ha pubblicato il suo primo album conquistando immediatamente il favore del pubblico e della critica. All’interno anche Voce, canzone presentata in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Due anni dopo la cantautrice è tornata sul palco del Teatro Ariston con il brano Il bene nel male, certificato triplo disco di platino. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Baby, Marea, L’eccezione e Aranciata. Inoltre, nel corso degli anni l’artista ha collezionato varie collaborazioni: da Tu mi hai capito con Sfera Ebbasta a Perso nel buio con Sangiovanni passando per Il mio amico con Fabri Fibra, Mi fiderò con Marco Mengoni, Pare con Ghali e Io ti conosco con Gianmaria.
Prima della tournée autunnale, Madame sarà protagonista di numerose date estive: dalla prima tappa a Legnano all'ultima in programma a Taormina. Ecco tutti gli appuntamenti live:
- 3 luglio 2026 – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival – Castello
- 6 luglio 2026 – Collegno (TO) – Flowers Festival – Parco della Certosa Reale
- 9 luglio 2026 – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare – Area Porto Antico
- 12 luglio 2026 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima
- 27 luglio 2026 – Villafranca (VR) – Villafranca Festival – Castello Scaligero
- 29 luglio 2026 – Udine – Udine Vola – Castello
- 3 agosto 2026 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico
- 9 agosto 2026 – Cattolica (RN) – Arena della Regina
- 11 agosto 2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli
- 12 agosto 2026 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival – Castello Pasquini
- 23 agosto 2026 – Ostuni (BR) – Arena Bianca (Foro Boario)
- 25 agosto 2026 – Barletta (BT) – Fossato del Castello
- 2 settembre 2026 – Vicenza – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
- 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico
Approfondimento
Madame, l'album Disincanto: "L'arte è divertimento e poesia"
©IPA/Fotogramma
Madame, le frasi indimenticabili delle sue canzoni più famose
Venerdì 17 aprile esce il nuovo album di Madame, nome d’arte di Francesca Calearo: per la cantante di Vicenza, classe 2002, si tratta del terzo disco in studio, dopo “Madame” (2021) e “L’amore” (2023). Ecco alcuni dei versi più celebri dei suoi brani