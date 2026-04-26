Primo Maggio, Madame torna per la seconda volta sul palco del concerto

Dopo aver pubblicato Disincanto , il suo nuovo album, arriva per la seconda volta al Primo Maggio di Roma , promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, dedicato quest'anno al tema 'Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale'. 'Disincanto', per Madame , rappresenta il momento in cui ci si libera dai preconcetti e dalle costruzioni mentali spesso trasmesse, come il successo, la felicità e il denaro, abbandonando l'idea di seguire un modello prestabilito e invitando a una riflessione che prosegue anche oltre l'ascolto.

un assaggio del tour estivo

La sua esibizione al Primo Maggio sarà un assaggio del tour estivo che dal prossimo 30 giugno la porterà sui palchi dei festival italiani. Anche quest'anno il Concertone mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. 'Il domani è ancora nostro' è infatti il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità. Un mosaico sonoro e generazionale che il Primo Maggio di Roma, anno dopo anno, interpreta con un'identità riconoscibile e coerente, valorizzando la qualità delle proposte, l'attenzione ai linguaggi del presente e la capacità di intercettare i temi più urgenti della società contemporanea.

L'evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Realizzerà inoltre contenuti extra per le pagine social del canale e trasmetterà anche in visual radio sul canale 202.