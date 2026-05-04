Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Nelle prossime settimane la voce di Mon Amour concluderà la tournée con gli appuntamenti in programma all’Unipol Dome di Milano, al PalaRescifina di Messina e al Palazzo dello Sport di Roma
Nuovo appuntamento con il tour di Annalisa. Il 4 maggio l’artista (FOTO) sarà in concerto al Palapartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
annalisa a napoli, la possibile scaletta del concerto
Dopo il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, lunedì 4 maggio la voce di Dieci salirà sul palco del Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Annalisa non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova:
- Canzone estiva
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Il mondo prima di te
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Indaco Violento
- Dieci / Alice e il blu / Bonsai
- Storie brevi
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Roxanne
- Piazza San Marco
- Canzone estiva
- Tropicana / Disco Paradise
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Approfondimento
Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato
Nelle prossime settimane Annalisa concluderà la tournée con gli appuntamenti in programma all’Unipol Dome di Milano, al PalaRescifina di Messina e al Palazzo dello Sport di Roma. Questi i dettagli dei concerti:
- 09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO
- 12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
A marzo Annalisa ha lanciato Canzone estiva, arrivata al primo posto della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio in Italia. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 2.800.000 follower: “Grazie a tutti voi che l’ascoltate, la cantate in macchina, a casa, la ballate e la portate nelle vostre vite, se ripenso alle giornate/nottate passate in studio a scrivere e immaginare questa è sempre una sensazione incredibile”.
Nel corso degli anni l’artista ha collezionato grandi successi, ricordiamo l’album E poi siamo finiti nel vortice contenente i singoli Bellissima, Mon Amour ed Euforia. Tra le collaborazioni, citiamo Vento sulla Luna con Rkomi, Un domani con Mr. Rain, Tropicana con i Boomdabash, Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31, Storie brevi con Tananai e Piazza San Marco con Marco Mengoni.
Approfondimento
Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno