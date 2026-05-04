Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Approfondimento Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato

Dopo il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, lunedì 4 maggio la voce di Dieci salirà sul palco del Palapartenope , questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Annalisa non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco, certificato disco di platino. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 25 aprile al concerto al PalaUnical di Mantova:

Nelle prossime settimane Annalisa concluderà la tournée con gli appuntamenti in programma all’Unipol Dome di Milano, al PalaRescifina di Messina e al Palazzo dello Sport di Roma. Questi i dettagli dei concerti:

09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO

12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA

13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA

16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

A marzo Annalisa ha lanciato Canzone estiva, arrivata al primo posto della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio in Italia. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 2.800.000 follower: “Grazie a tutti voi che l’ascoltate, la cantate in macchina, a casa, la ballate e la portate nelle vostre vite, se ripenso alle giornate/nottate passate in studio a scrivere e immaginare questa è sempre una sensazione incredibile”.

Nel corso degli anni l’artista ha collezionato grandi successi, ricordiamo l’album E poi siamo finiti nel vortice contenente i singoli Bellissima, Mon Amour ed Euforia. Tra le collaborazioni, citiamo Vento sulla Luna con Rkomi, Un domani con Mr. Rain, Tropicana con i Boomdabash, Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31, Storie brevi con Tananai e Piazza San Marco con Marco Mengoni.