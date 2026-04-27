Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Nelle prossime settimane la voce di Bellissima proseguirà la tournée con altri sette appuntamenti. Previsti concerti a Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e infine Roma
A pochi giorni dal doppio appuntamento sul palco del PalaUnical di Mantova, il 28 aprile Annalisa porterà la sua musica al pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
annalisa a pesaro, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la musica di Annalisa (FOTO). Martedì 28 aprile la voce di Ragazza Sola salirà sul palco della Vitrifrigo Arena, questo l’indirizzo: via Gagarin, 61100, Pesaro, PU. Come riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta ufficiale della serata. Attesti i suoi grandi successi e i brani dell’ultimo album Ma io sono fuoco uscito nell’ottobre dello scorso anno. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzone eseguite il 25 aprile al concerto di Mantova:
- Canzone estiva
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Il mondo prima di te
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Indaco Violento
- Dieci / Alice e il blu / Bonsai
- Storie brevi
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Roxanne
- Piazza San Marco
- Canzone estiva
- Tropicana / Disco Paradise
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Approfondimento
Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato
Nelle prossime settimane Annalisa proseguirà il tour con altri sette appuntamenti. Previsti concerti a Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e infine Roma con lo spettacolo in scena il 16 maggio al Palazzo dello Sport. Questo il calendario della tournée della voce di Bellissima:
- 30.04.2026, TORINO - INALPI ARENA
- 02.05.2026, FIRENZE - MANDELA FORUM
- 04.05.2026, NAPOLI - PALAPARTENOPE
- 09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO
- 12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
Approfondimento
Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026
Annalisa è tra le voci più amate e di successo della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l’artista ha lanciato grandi successi: da Diamante lei e luce lui a Esibizionista passando per Il mondo prima di te, Sinceramente ed Euforia. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Storie brevi con Tananai, Piazza San Marco con Marco Mengoni, Un domani con Mr. Rain, Tropicana con i Boomdabash, Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31, Beatrice con Tedua ed Eva+Eva con Rose Villain (FOTO).
Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa
Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo
Annalisa Scarrone, meglio nota con il solo nome di battesimo, non ama fare troppi colpi di testa, nel senso che a livello di chioma ci ha abituati a un taglio quasi sempre lungo e senza virare su colori troppo shocking per quanto riguarda la tinta. Dai capelli rossicci con frangia fino agli strettissimi chignon sfoggiati sul palco, ripercorriamo tutti i pochi cambi di look che si è concessa negli anni la cantante, ultimo tra tutti il taglio alla 'maschio' per lanciare il singolo che si intitola proprio 'Maschio'