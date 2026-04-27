Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

annalisa a pesaro, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la musica di Annalisa (FOTO). Martedì 28 aprile la voce di Ragazza Sola salirà sul palco della Vitrifrigo Arena, questo l’indirizzo: via Gagarin, 61100, Pesaro, PU. Come riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta ufficiale della serata. Attesti i suoi grandi successi e i brani dell’ultimo album Ma io sono fuoco uscito nell’ottobre dello scorso anno. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzone eseguite il 25 aprile al concerto di Mantova:

Canzone estiva

Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Il mondo prima di te

Nuda

Eva+Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Indaco Violento

Dieci / Alice e il blu / Bonsai

Storie brevi

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Roxanne

Piazza San Marco

Canzone estiva

Tropicana / Disco Paradise

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

Io sono