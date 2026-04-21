Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Genova

Dopo lo spettacolo di Genova, sabato 25 e domenica 26 aprile Annalisa sarà in concerto al PalaUnical di Mantova. Previsti appuntamenti anche a Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e infine Roma
Giovedì 23 aprile Annalisa ripartirà in tour con il concerto in programma al Palateknoship di Genova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in numerose città italiane. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo spettacolo della nuova tournée nei palazzetti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
annalisa a genova, la possibile scaletta del concerto
Grande attesa per il ritorno live della voce di Mon Amour. Il 23 aprile l’artista (FOTO) inaugurerà la tournée dal palco del Palateknoship, questo l’indirizzo: lungomare Canepa 155, 16149, Genova. Stando a quanto comunicato da Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Annalisa non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva+Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Alice e il blu / Bonsai / Secretly / Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Tropicana / Disco Paradise
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
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Annalisa, è uscito il singolo Canzone estiva: testo e significato
Dopo lo spettacolo di Genova, sabato 25 e domenica 26 aprile Annalisa sarà in concerto al PalaUnical di Mantova. Previsti appuntamenti anche a Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e infine Roma. Ecco le date della tournée:
- 25.04.2026, MANTOVA - PALAUNICAL
- 26.04.2026, MANTOVA - PALAUNICAL
- 28.04.2026, PESARO - VITRIFRIGO ARENA
- 30.04.2026, TORINO - INALPI ARENA
- 02.05.2026, FIRENZE - MANDELA FORUM
- 04.05.2026, NAPOLI - PALAPARTENOPE
- 09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO
- 12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA
- 16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT
Approfondimento
Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026
Nell’ottobre dello scorso anno Annalisa ha pubblicato l’album Ma io sono fuoco contenente i singoli Maschio, Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni ed Esibizionista. Ad aprile la cantante ha festeggiato il disco di platino scrivendo sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutti voi per questo risultato, per aver fatto diventare, ancora una volta, la mia musica anche la vostra. L’abbiamo vissuta concerto dopo concerto, sopra e sotto il palco, insieme. L’avete presa per mano e fatta diventare grande. Andiamo avanti così, in questo viaggio bellissimo”.
Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa
Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo
Annalisa Scarrone, meglio nota con il solo nome di battesimo, non ama fare troppi colpi di testa, nel senso che a livello di chioma ci ha abituati a un taglio quasi sempre lungo e senza virare su colori troppo shocking per quanto riguarda la tinta. Dai capelli rossicci con frangia fino agli strettissimi chignon sfoggiati sul palco, ripercorriamo tutti i pochi cambi di look che si è concessa negli anni la cantante, ultimo tra tutti il taglio alla 'maschio' per lanciare il singolo che si intitola proprio 'Maschio'