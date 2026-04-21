Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Genova

Dopo lo spettacolo di Genova, sabato 25 e domenica 26 aprile Annalisa sarà in concerto al PalaUnical di Mantova. Previsti appuntamenti anche a Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e infine Roma

Giovedì 23 aprile Annalisa ripartirà in tour con il concerto in programma al Palateknoship di Genova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in numerose città italiane. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo spettacolo della nuova tournée nei palazzetti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

annalisa a genova, la possibile scaletta del concerto Grande attesa per il ritorno live della voce di Mon Amour. Il 23 aprile l’artista (FOTO) inaugurerà la tournée dal palco del Palateknoship, questo l’indirizzo: lungomare Canepa 155, 16149, Genova. Stando a quanto comunicato da Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Annalisa non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino: Dipende

Ragazza Sola

Chiodi

Bye Bye

Bollicine

Nuda

Eva+Eva

Movimento lento

Avvelenata

Delusa

Tsunami

Stelle

Euforia

Sweet Dreams (Are Made of This)

Il mondo prima di te

Indaco Violento

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Alice e il blu / Bonsai / Secretly / Il diluvio universale

Sinceramente

Mon Amour

Esibizionista

Maschio

Emanuela

Piazza San Marco

Tropicana / Disco Paradise

Amica

Una tigre sul letto continua a parlarmi

Bellissima

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Dopo lo spettacolo di Genova, sabato 25 e domenica 26 aprile Annalisa sarà in concerto al PalaUnical di Mantova. Previsti appuntamenti anche a Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e infine Roma. Ecco le date della tournée: 25.04.2026, MANTOVA - PALAUNICAL

26.04.2026, MANTOVA - PALAUNICAL

28.04.2026, PESARO - VITRIFRIGO ARENA

30.04.2026, TORINO - INALPI ARENA

02.05.2026, FIRENZE - MANDELA FORUM

04.05.2026, NAPOLI - PALAPARTENOPE

09.05.2026, MILANO - ARENA MILANO

12.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA

13.05.2026, MESSINA - PALARESCIFINA

16.05.2026, ROMA - PALAZZO DELLO SPORT Approfondimento Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026