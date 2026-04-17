The Strokes, testo e significato del singolo Going Shopping

Il primo estratto del nuovo album del gruppo, Reality Awaits, rappresenta il primo materiale inedito della band dopo sei anni. Uscito il 7 aprile 2026 ma da oggi, venerdì 17, in rotazione nelle radio italiane, scopriamone testo e significato

Uscito il 7 aprile 2026 ma da oggi, venerdì 17, in rotazione nelle radio italiane, il singolo Going Shopping segna il ritorno della band The Strokes sulla scena musicale con un brano che mantiene intatta la loro identità, ma introduce anche nuove sfumature sonore e concettuali. Pubblicata come primo singolo dell’album Reality Awaits, la canzone rappresenta il primo materiale inedito della band dopo sei anni. Oggi, venerdì 17 aprile, il brano entra ufficialmente in rotazione nelle radio italiane, segnando un ulteriore passo nella diffusione del nuovo progetto. Fin dal primo ascolto, Going Shopping si distingue per una produzione più moderna, caratterizzata da una stratificazione sonora più evidente e da un uso più marcato degli effetti vocali. Nonostante ciò, rimangono centrali gli elementi distintivi del gruppo: chitarre essenziali, una struttura ritmica lineare e la voce di Julian Casablancas, sospesa tra distacco e tensione emotiva. Scopriamo di seguito il testo e il significato della canzone Going Shopping. Potete ascoltare la canzone nel video ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.

Il testo in inglese del singolo Going Shopping Like a tiger, they will chase you down

With words instead of claws They will seduce you till you reach the point

To let yourself get mauled

The worse reality gets, the less you wanna hear about it

Solidarity can be difficult when you’ve got cool stuff to lose I wanna be a 7-foot zombie

The pay is low, but I gotta do something

I’m at the mall and the song is bumping

There goes my future wife in the little red jumpsuit I’m going away to the country

Don’t wander off too far

I’m going out my mind

Throwing all my plans out the window

Don’t wanna waste my life

I’ll see you on the other side I’ve been thinking about what I wanna say

But I’m an old man now, at least that’s what they tell me anyway We’ve been expanding on our greatness

Building future ruins

We’re building castles from the bones of dead trees

Molded from the shattered houses of the dead sea I moved away to the country

I had to change my way But I kinda miss you now Stockbrokers flying out the window

I kinda miss that sound

Don’t want to wake up Pa I can’t wait, I’m goin’ shoppin’

I’m at the mall, and the song is bumpin’

I want to be a 7-foot starfish

Above the law, a political puppet I’m going back to the city

I’m ’bout to lose my mind

I’m gonna stay alive

I’m climbing out through the window

I miss the shops and malls

I’m gonna meet you there Still throwing my phone out the window

I’m gonna soothe my soul

Can’t wait, I’m going shopping

If you’re better than me, you don’t have to judge me Approfondimento The Strokes a Bologna: unica data italiana il 17 ottobre

Traduzione completa in italiano Come una tigre, ti daranno la caccia

Con le parole invece che con gli artigli Ti sedurranno finché non arriverai al punto

Di lasciarti sbranare

Più la realtà peggiora, meno vuoi sentirne parlare

La solidarietà può essere difficile quando hai cose belle da perdere Voglio essere uno zombie alto due metri

La paga è bassa, ma devo pur fare qualcosa

Sono al centro commerciale e la musica pompa

Ecco passare la mia futura moglie con una tutina rossa Me ne vado in campagna

Non allontanarti troppo

Sto perdendo la testa

Sto buttando tutti i miei piani dalla finestra

Non voglio sprecare la mia vita

Ci vediamo dall’altra parte Ho pensato a cosa voglio dire

Ma ormai sono un uomo vecchio, almeno è quello che mi dicono Abbiamo ampliato la nostra grandezza

Costruendo rovine future

Stiamo costruendo castelli dalle ossa degli alberi morti

Modellati dalle case distrutte del mare morto Mi sono trasferito in campagna

Ho dovuto cambiare il mio modo di vivere Ma adesso un po’ mi manchi Broker che volano fuori dalla finestra

Un po’ mi manca quel suono

Non voglio svegliarmi, Pa Non vedo l’ora, vado a fare shopping

Sono al centro commerciale e la musica pompa

Voglio essere una stella marina alta due metri

Al di sopra della legge, un burattino politico Sto tornando in città

Sto per perdere la testa

Resterò vivo

Sto uscendo dalla finestra

Mi mancano i negozi e i centri commerciali

Ti incontrerò lì Continuo a buttare il telefono dalla finestra

Calmerò la mia anima

Non vedo l’ora, vado a fare shopping

Se sei migliore di me, non devi giudicarmi Approfondimento The Strokes, la carriera della band

Il significato tra le righe Dietro l’apparente leggerezza del titolo, il singolo Going Shopping degli Strokes costruisce una riflessione piuttosto amara. Il gesto quotidiano dello shopping diventa una metafora della società contemporanea: consumo, status e identità personale si sovrappongono fino a confondersi. Il contrasto tra città e campagna, tra alienazione e fuga, suggerisce un conflitto interiore costante. Frasi come “building future ruins” indicano una visione disillusa del progresso: ciò che costruiamo oggi è già destinato a diventare rovina. Allo stesso tempo, il ritorno ciclico alla città e ai centri commerciali evidenzia l’impossibilità di sottrarsi completamente a questo sistema. Il protagonista oscilla tra rifiuto e dipendenza, senza trovare una vera via d’uscita. Approfondimento Gli Strokes annunciano il nuovo album Reality Awaits

La genesi del brano Going Shopping nasce in un momento di pausa prolungata per la band, che non pubblicava materiale inedito da diversi anni. Questo intervallo ha permesso ai membri degli Strokes di esplorare progetti paralleli e influenze differenti, poi confluite nel nuovo lavoro. Il risultato è un brano che conserva il DNA del gruppo ma lo aggiorna con sonorità più contemporanee. Dal punto di vista produttivo, il pezzo si distingue per un approccio più stratificato rispetto ai primi lavori della band. Le chitarre restano minimaliste, ma vengono affiancate da texture sonore più complesse e da un uso più evidente della post-produzione vocale. Questo equilibrio tra vecchio e nuovo è uno degli elementi più riusciti del brano. Approfondimento Il videoclip di "Dracula", il singolo di Tame Impala dal nuovo album