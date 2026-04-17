The Strokes, testo e significato del singolo Going Shopping

Il primo estratto del nuovo album del gruppo, Reality Awaits, rappresenta il primo materiale inedito della band dopo sei anni. Uscito il 7 aprile 2026 ma da oggi, venerdì 17, in rotazione nelle radio italiane, scopriamone testo e significato
Uscito il 7 aprile 2026 ma da oggi, venerdì 17, in rotazione nelle radio italiane, il singolo Going Shopping segna il ritorno della band The Strokes sulla scena musicale con un brano che mantiene intatta la loro identità, ma introduce anche nuove sfumature sonore e concettuali. Pubblicata come primo singolo dell’album Reality Awaits, la canzone rappresenta il primo materiale inedito della band dopo sei anni. Oggi, venerdì 17 aprile, il brano entra ufficialmente in rotazione nelle radio italiane, segnando un ulteriore passo nella diffusione del nuovo progetto.
Fin dal primo ascolto, Going Shopping si distingue per una produzione più moderna, caratterizzata da una stratificazione sonora più evidente e da un uso più marcato degli effetti vocali. Nonostante ciò, rimangono centrali gli elementi distintivi del gruppo: chitarre essenziali, una struttura ritmica lineare e la voce di Julian Casablancas, sospesa tra distacco e tensione emotiva.
Scopriamo di seguito il testo e il significato della canzone Going Shopping. Potete ascoltare la canzone nel video ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.
Il testo in inglese del singolo Going Shopping
Like a tiger, they will chase you down
With words instead of claws
They will seduce you till you reach the point
To let yourself get mauled
The worse reality gets, the less you wanna hear about it
Solidarity can be difficult when you’ve got cool stuff to lose
I wanna be a 7-foot zombie
The pay is low, but I gotta do something
I’m at the mall and the song is bumping
There goes my future wife in the little red jumpsuit
I’m going away to the country
Don’t wander off too far
I’m going out my mind
Throwing all my plans out the window
Don’t wanna waste my life
I’ll see you on the other side
I’ve been thinking about what I wanna say
But I’m an old man now, at least that’s what they tell me anyway
We’ve been expanding on our greatness
Building future ruins
We’re building castles from the bones of dead trees
Molded from the shattered houses of the dead sea
I moved away to the country
I had to change my way
But I kinda miss you now
Stockbrokers flying out the window
I kinda miss that sound
Don’t want to wake up Pa
I can’t wait, I’m goin’ shoppin’
I’m at the mall, and the song is bumpin’
I want to be a 7-foot starfish
Above the law, a political puppet
I’m going back to the city
I’m ’bout to lose my mind
I’m gonna stay alive
I’m climbing out through the window
I miss the shops and malls
I’m gonna meet you there
Still throwing my phone out the window
I’m gonna soothe my soul
Can’t wait, I’m going shopping
If you’re better than me, you don’t have to judge me
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Come una tigre, ti daranno la caccia
Con le parole invece che con gli artigli
Ti sedurranno finché non arriverai al punto
Di lasciarti sbranare
Più la realtà peggiora, meno vuoi sentirne parlare
La solidarietà può essere difficile quando hai cose belle da perdere
Voglio essere uno zombie alto due metri
La paga è bassa, ma devo pur fare qualcosa
Sono al centro commerciale e la musica pompa
Ecco passare la mia futura moglie con una tutina rossa
Me ne vado in campagna
Non allontanarti troppo
Sto perdendo la testa
Sto buttando tutti i miei piani dalla finestra
Non voglio sprecare la mia vita
Ci vediamo dall’altra parte
Ho pensato a cosa voglio dire
Ma ormai sono un uomo vecchio, almeno è quello che mi dicono
Abbiamo ampliato la nostra grandezza
Costruendo rovine future
Stiamo costruendo castelli dalle ossa degli alberi morti
Modellati dalle case distrutte del mare morto
Mi sono trasferito in campagna
Ho dovuto cambiare il mio modo di vivere
Ma adesso un po’ mi manchi
Broker che volano fuori dalla finestra
Un po’ mi manca quel suono
Non voglio svegliarmi, Pa
Non vedo l’ora, vado a fare shopping
Sono al centro commerciale e la musica pompa
Voglio essere una stella marina alta due metri
Al di sopra della legge, un burattino politico
Sto tornando in città
Sto per perdere la testa
Resterò vivo
Sto uscendo dalla finestra
Mi mancano i negozi e i centri commerciali
Ti incontrerò lì
Continuo a buttare il telefono dalla finestra
Calmerò la mia anima
Non vedo l’ora, vado a fare shopping
Se sei migliore di me, non devi giudicarmi
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Il significato tra le righe
Dietro l’apparente leggerezza del titolo, il singolo Going Shopping degli Strokes costruisce una riflessione piuttosto amara. Il gesto quotidiano dello shopping diventa una metafora della società contemporanea: consumo, status e identità personale si sovrappongono fino a confondersi. Il contrasto tra città e campagna, tra alienazione e fuga, suggerisce un conflitto interiore costante.
Frasi come “building future ruins” indicano una visione disillusa del progresso: ciò che costruiamo oggi è già destinato a diventare rovina. Allo stesso tempo, il ritorno ciclico alla città e ai centri commerciali evidenzia l’impossibilità di sottrarsi completamente a questo sistema. Il protagonista oscilla tra rifiuto e dipendenza, senza trovare una vera via d’uscita.
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La genesi del brano
Going Shopping nasce in un momento di pausa prolungata per la band, che non pubblicava materiale inedito da diversi anni.
Questo intervallo ha permesso ai membri degli Strokes di esplorare progetti paralleli e influenze differenti, poi confluite nel nuovo lavoro. Il risultato è un brano che conserva il DNA del gruppo ma lo aggiorna con sonorità più contemporanee.
Dal punto di vista produttivo, il pezzo si distingue per un approccio più stratificato rispetto ai primi lavori della band. Le chitarre restano minimaliste, ma vengono affiancate da texture sonore più complesse e da un uso più evidente della post-produzione vocale. Questo equilibrio tra vecchio e nuovo è uno degli elementi più riusciti del brano.
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Pubblicazione in cassetta
Prima dell’uscita ufficiale, la band ha adottato una strategia insolita: la distribuzione di cassette fisiche a un numero limitato di fan. Questa scelta non è casuale, ma riflette un preciso intento estetico e comunicativo: recuperare il fascino dell’analogico in un contesto dominato dal digitale.
Nel complesso, Going Shopping funziona come una vera dichiarazione d’intenti. Il gruppo The Strokes dimostra di essere ancora rilevante, capace di evolversi senza snaturarsi. Con Reality Awaits, la band sembra aprire una nuova fase della propria carriera, mantenendo intatto quello sguardo urbano, ironico e disincantato che li ha resi iconici.
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