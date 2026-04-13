The Strokes a Bologna: unica data italiana il 17 ottobre

La band simbolo dell’indie rock anni 2000 torna in Italia con un’unica data: il 17 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Gli Strokes presenteranno dal vivo il nuovo album Reality Awaits, in uscita a giugno, insieme ai grandi classici che hanno segnato una generazione. Il concerto inaugura anche un progetto di mobilità sostenibile con treni potenziati e biglietti integrati per raggiungere la venue

Il ritorno degli Strokes: Bologna unica tappa italiana Dopo anni di assenza e un rapporto intermittente con il pubblico italiano, i The Strokes tornano finalmente nel nostro Paese. L’appuntamento è fissato per il 17 ottobre 2026 all’Unipol Arena, unica data italiana di un tour che accompagna l’uscita del nuovo album Reality Awaits, atteso a giugno. Un ritorno che ha il sapore dell’evento: non solo per la rarità delle loro esibizioni in Italia, ma anche per il peso simbolico di una band che, a inizio anni Duemila, ha riscritto le coordinate del rock contemporaneo.

Una band che ha cambiato il suono di una generazione Quando nel 2001 usciva Is This It, il debutto degli Strokes, il rock sembrava aver perso la sua direzione. Poi è arrivata quella mezz’ora scarna, sporca e irresistibile, capace di riaccendere tutto. Non solo un disco di successo, ma un vero detonatore culturale. Brani come “Last Nite” hanno ridefinito il linguaggio dell’indie rock, diventando un modello replicato – e raramente eguagliato – da una nuova ondata di band. Dai The Killers ai Arctic Monkeys, passando per i Libertines, il segno lasciato dagli Strokes è ancora visibile. Non è un caso che Alex Turner abbia cantato anni dopo “I just wanted to be one of the Strokes”: più che una citazione, una dichiarazione di filiazione artistica. Approfondimento Gli Strokes annunciano il nuovo album Reality Awaits

Julian Casablancas e il ritorno sul palco A guidare il gruppo resta Julian Casablancas, frontman carismatico e imprevedibile, tornato recentemente sotto i riflettori con una serie di concerti negli Stati Uniti culminati nell’apparizione al Coachella. Proprio durante quel live, tra provocazioni e ironia, Casablancas ha dimostrato di non aver perso il gusto per la scena e per il gioco con il pubblico. Un’attitudine che, insieme al repertorio storico e al nuovo materiale, promette uno show carico di energia e identità.

“Reality Awaits”: il nuovo capitolo Il concerto di Bologna sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Reality Awaits, nuovo album della band in uscita a giugno. Un titolo che sembra già suggerire una riflessione sul presente, tra disillusione e urgenza espressiva. Se la storia degli Strokes è fatta di dischi irregolari ma sempre influenti, questo nuovo lavoro rappresenta un ulteriore tassello in una carriera che, a oltre venticinque anni dagli inizi, continua a muoversi tra nostalgia e reinvenzione.