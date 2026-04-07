Gli Strokes annunciano il nuovo album Reality Awaits

LA STORIA DELLA BAND

Gli Strokes si sono formati a New York alla fine del 1998. La formazione originale contava il cantante e frontman Julian Casablancas, il chitarrista Nick Valensi e il batterista Fabrizio Moretti, ai quali in seguito si erano aggiunti il bassista Nikolai Fraiture e il chitarrista Albert Hammond Jr.. La band aveva debuttato allo Spiral della Grande Mela e nel 2001 aveva pubblicato l’album di esordio, Is This It, che aveva ottenuto un successo travolgente e aveva preceduto un tour mondiale. Nel 2003 il gruppo aveva pubblicato il secondo album, Room on Fire e nel 2006 il terzo album, First Impressions of Earth. Poco dopo, Casablancas, Hammond Jr. e Fraitures avevano intrapreso una carriera solista. Dopo la pausa e la separazione dal manager dell’epoca, nel 2011 gli Strokes erano tornati con il quarto album, Angles, nel 2013 con il quinto album, Comedown Machine, nel 2016 con l’EP Future Present Past, e nel 2020 con il sesto album, The New Abnormal, vincitore nel 2021 del Grammy Award per il Miglior album rock. Il prossimo fine settimana, gli Strokes si esibiranno per la prima volta al festival Coachella dopo 15 anni e, successivamente in estate, saranno headliner al Bonnaroo e all’Outside Lands. Intanto, il progetto Voidz di Julian Casablancas, con i chitarristi chitarristi Beardo e Amir Yaghami, il batterista Alex Cawrapetis, il tastierista Jeff Kite e il bassista Jake Bercovici, aveva pubblicato nel 2025 l’EP in quattro tracce MęĞż øF rÅm, aka Megz of Ram, prodotto da Chris Tabron, già collaboratore di Beyoncé e Die Antwoord. I membri della band avevano registrato le canzoni nello stesso scantinato dell’East Village dove era nato Is This It, il primo album degli Strokes. “Quando ho iniziato a fare musica, ad appassionarmi ai sogni e alla visione che avevo, avevo un’idea ben precisa su come volevo che le cose avrebbero dovuto evolversi”, aveva raccontato all’epoca il cantante in un’intervista a Rolling Stone. “Il mio percorso con gli Strokes è diventato qualcosa di diverso da quello che mi ha attratto inizialmente alla musica, eravamo diventati una band come tante, tipo Bon Jovi e Green Day, saremmo potuti andare avanti fino all’infinito, eravamo entrati in un meccanismo che ci faceva stare insieme solo per una questione economica, delegando la creatività della band in secondo piano. Così sono giunto alla conclusione che il modo in cui volevo svilupparmi non era quello. C’è una bellissima citazione di Miles Davis che dice: “Il vero rischio è non cambiare”. Ecco perché voglio sentirmi sempre come se fossi alla ricerca di qualcosa di inesplorato”.