OneRepublic, il testo e il videoclip del nuovo singolo Need Your Love

Gli OneRepublic hanno pubblicato il nuovo singolo Need Your Love. A luglio il gruppo, guidato dalla voce di Ryan Tedder, sarà protagonista di tre concerti in Italia. Intervistato da SiriusXM Hits 1, il cantante ha raccontato: “In questo momento siamo più in contatto con le nostre emozioni”.

onerepublic, il nuovo singolo need your love

Ritorno alle origini per uno dei gruppi più amati e di successo degli ultimi decenni. A quesi due anni di distanza dall’ultimo album Artificial Paradise, venerdì 3 aprile gli OneRepublic hanno pubblicato Need Your Love. Parallelamente, il gruppo ha lanciato il videoclip della canzone collezionando centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Intervistato da SiriusXM Hits 1, Ryan Tedder ha parlato della nuova era della formazione: “Credo che una cosa che non vedo l'ora che i fan sappiano riguardo alla nuova era degli OneRepublic, in arrivo nel 2026 e nel 2027, sia il ritorno all'era dei brividi emozionanti”.

L’artista ha aggiunto: “A mio parere, è quella con cui abbiamo iniziato nei primi due o tre album, poi ci siamo un po' avventurati in un mondo solare e spensierato. E ora stiamo tornando a questa catarsi più emotiva, super emotiva”. Infine, Ryan Tedder ha concluso: “In questo momento siamo più in contatto con le nostre emozioni”. Quest’estate gli OneRepublic saranno protagonisti di tre attesi appuntamenti live in Italia. Ecco i dettagli:

9 luglio, Asti - Piazza Alfieri

10 luglio, Bassano del Grappa - Parco Ragazzi del ’99

12 luglio, Roma - Rock in Roma

Questo il testo di Need Your Love:

Oh Oh I need your love

Oh Oh I need your love

Oh Oh I need your love

Oh Oh I need your love

Don’t need the buzz or the credit cards

The house on the hill with the perfect yard

Don’t gotta see my name on the boulevard

I don’t need a million dollars

Give me expensive problems

Don’t need a drink just to fill the cup

But I, I need your love

Oh I, I need your love

Got me saying, I need your love

I need your love

I need your love

Oh I, I need your love

Don’t gotta act like such a big deal

I don’t gotta lie cause the way you make me feel

Most people searching for something real

And I don’t need a million dollars

Don’t need expensive problems

Don’t need a drink just to fill the cup

But I, I need your love

Oh I, I need your love

Got me saying, I need your love

I need your love

Can’t get enough

I need your love

Oh I, I need your love

And when all of the time starts to slip away

Gonna love those lines

Gonna love your shades of grey

You know that I have made a million mistakes

But I won’t make a million others

At least not with another

No don’t need a drink just to fill the cup

But I, I need your love

Oh I, I need your love

Got me saying, I need your love

I need your love

Can’t get enough

I need your love

Oh I, I need your love

Oh I, I need

Oh I, I need

Oh I, I need