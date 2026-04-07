OneRepublic, il testo e il videoclip del nuovo singolo Need Your Love

Quest’estate gli OneRepublic saranno protagonisti di tre attesi appuntamenti live in Italia: il 9 luglio ad Asti, il 10 luglio a Bassano del Grappa a il 12 luglio a Roma
Gli OneRepublic hanno pubblicato il nuovo singolo Need Your Love. A luglio il gruppo, guidato dalla voce di Ryan Tedder, sarà protagonista di tre concerti in Italia. Intervistato da SiriusXM Hits 1, il cantante ha raccontato: “In questo momento siamo più in contatto con le nostre emozioni”.
onerepublic, il nuovo singolo need your love
Ritorno alle origini per uno dei gruppi più amati e di successo degli ultimi decenni. A quesi due anni di distanza dall’ultimo album Artificial Paradise, venerdì 3 aprile gli OneRepublic hanno pubblicato Need Your Love. Parallelamente, il gruppo ha lanciato il videoclip della canzone collezionando centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.
Intervistato da SiriusXM Hits 1, Ryan Tedder ha parlato della nuova era della formazione: “Credo che una cosa che non vedo l'ora che i fan sappiano riguardo alla nuova era degli OneRepublic, in arrivo nel 2026 e nel 2027, sia il ritorno all'era dei brividi emozionanti”.
L’artista ha aggiunto: “A mio parere, è quella con cui abbiamo iniziato nei primi due o tre album, poi ci siamo un po' avventurati in un mondo solare e spensierato. E ora stiamo tornando a questa catarsi più emotiva, super emotiva”. Infine, Ryan Tedder ha concluso: “In questo momento siamo più in contatto con le nostre emozioni”. Quest’estate gli OneRepublic saranno protagonisti di tre attesi appuntamenti live in Italia. Ecco i dettagli:
- 9 luglio, Asti - Piazza Alfieri
- 10 luglio, Bassano del Grappa - Parco Ragazzi del ’99
- 12 luglio, Roma - Rock in Roma
Questo il testo di Need Your Love:
Oh Oh I need your love
Oh Oh I need your love
Oh Oh I need your love
Oh Oh I need your love
Don’t need the buzz or the credit cards
The house on the hill with the perfect yard
Don’t gotta see my name on the boulevard
I don’t need a million dollars
Give me expensive problems
Don’t need a drink just to fill the cup
But I, I need your love
Oh I, I need your love
Got me saying, I need your love
I need your love
I need your love
Oh I, I need your love
Don’t gotta act like such a big deal
I don’t gotta lie cause the way you make me feel
Most people searching for something real
And I don’t need a million dollars
Don’t need expensive problems
Don’t need a drink just to fill the cup
But I, I need your love
Oh I, I need your love
Got me saying, I need your love
I need your love
Can’t get enough
I need your love
Oh I, I need your love
And when all of the time starts to slip away
Gonna love those lines
Gonna love your shades of grey
You know that I have made a million mistakes
But I won’t make a million others
At least not with another
No don’t need a drink just to fill the cup
But I, I need your love
Oh I, I need your love
Got me saying, I need your love
I need your love
Can’t get enough
I need your love
Oh I, I need your love
Oh I, I need
Oh I, I need
Oh I, I need
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