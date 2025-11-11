OneRepublic, annunciati tre concerti in Italia il prossimo anno

Dopo il trionfo delle date sold out di Bologna e Milano dello scorso anno, il gruppo musicale statunitense attivo dal 2002 torna a far parlare di sé annunciando tre nuovi concerti in Italia per l’estate 2026. Ryan Tedder e i suoi compagni di band si preparano a riportare sul palco le loro canzoni più amate, offrendo al pubblico italiano l’occasione di rivivere dal vivo le hit che hanno segnato un’intera epoca della musica pop-rock



Gli OneRepublic suoneranno o dal vivo in Italia in tre tappe nel 2026.

L’annuncio è giunto nelle scorse ore, scatenando l’entusiasmo dei fan della band statunitense. I loro fedelissimi, infami, non vedono l’ora di godersi un’estate italiana a ritmo di pop-rock.

Dopo il trionfo delle date sold out di Bologna e Milano dello scorso anno, gli OneRepublic tornano così a far parlare di sé annunciando tre nuovi concerti nel nostro Paese per l’estate 2026. Ryan Tedder e i suoi compagni di band si preparano a riportare sul palco le loro canzoni più amate, offrendo al pubblico italiano l’occasione di rivivere dal vivo le hit che hanno segnato un’intera epoca della musica pop-rock. Le nuove tappe fissate sono il 9 luglio 2026 ad Asti, nella suggestiva cornice di Piazza Alfieri per il festival Astimusica, il 10 luglio a Bassano del Grappa, dove si esibiranno al Bassano Music Park, e infine il 12 luglio a Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, all’interno della storica rassegna Rock in Roma. Tre serate che promettono di infiammare l’estate italiana con un repertorio di successi che ha conquistato milioni di fan nel mondo.

Tutte le informazioni su biglietti e prevendite Gli appassionati che desiderano assistere ai concerti italiani della band potranno accedere a una prevendita esclusiva riservata agli iscritti a My Live Nation, disponibile dalle ore 11.00 di mercoledì 12 novembre. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale livenation.it per ottenere l’accesso anticipato ai biglietti. La vendita generale aprirà invece venerdì 14 novembre 2025, sempre alle ore 11.00, presso i circuiti autorizzati e sulle principali piattaforme online, come Ticketmaster e Ticketone. Per l’evento di Bassano del Grappa i biglietti saranno acquistabili anche su Vivaticket. Approfondimento OneRepublic tornano con Beautiful Colors, sigla dell’anime Kaiju No. 8

Tedder & Co., formazione simbolo del pop moderno Gli OneRepublic, candidati ai Grammy Awards, riuniscono sei musicisti la cui intesa artistica ha saputo ridefinire il sound pop-rock del nuovo millennio. Oltre al frontman e autore Ryan Tedder, la formazione comprende i chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, il tastierista Brian Willett, il bassista e violoncellista Brent Kutzle e il batterista Eddie Fisher.

Sin dal debutto con Apologize, brano che ha portato il gruppo al successo internazionale, gli OneRepublic hanno costruito un repertorio di hit immediatamente riconoscibili. Canzoni come Counting Stars, Secrets, Good Life e Rescue Me continuano a rappresentare la colonna sonora di intere generazioni di ascoltatori, confermando il loro status di icone globali del pop contemporaneo. Approfondimento Ryan Tedder, OneRepublic a Sanremo? Penso proprio di sì

Gli esordi e l’ascesa internazionale Il viaggio musicale degli OneRepublic inizia nel 2007 con Dreaming Out Loud, un album di debutto che includeva Apologize, singolo che valse alla band la nomination ai Grammy Awards e la consacrazione planetaria. Due anni più tardi arrivò Waking Up, lavoro che conteneva brani di enorme successo come All the Right Moves, Secrets e Good Life, segnando l’evoluzione stilistica del gruppo.

Nel 2013 la pubblicazione di Native portò la band a un nuovo livello di notorietà grazie al singolo Counting Stars, diventato uno dei brani più ascoltati della loro carriera. Dopo Oh My My del 2016 e Human del 2021, gli OneRepublic hanno continuato a esplorare nuove sonorità, mantenendo intatta la loro identità musicale. Approfondimento MTV Europe Music Awards 2022, tra i performer OneRepublic e Ava Max

Collaborazioni, colonne sonore e nuove sfide Nel 2022 il brano I Ain’t Worried, inserito nella colonna sonora di Top Gun: Maverick, ha confermato il potere della band di creare hit globali: oltre 3 miliardi di stream in pochi mesi ne hanno fatto uno dei loro maggiori successi recenti.

La collaborazione con David Guetta del 2024, I Don’t Wanna Wait, ha superato i 130 milioni di ascolti, a testimonianza del continuo dialogo tra la band e la scena elettronica internazionale. Sempre nello stesso anno, gli OneRepublic hanno firmato Nobody, sigla di chiusura dell’adattamento anime del manga Kaiju No. 8, seguita da Invincible, secondo brano dedicato alla serie.

Il 2024 ha segnato anche l’uscita del sesto album in studio, Artificial Paradise, che ha regalato al pubblico nuovi brani come Hurt e Sink or Swim. Poco dopo è arrivata una versione deluxe del disco, arricchita da una collaborazione con Jelly Roll e da reinterpretazioni acustiche dei loro successi più celebri.

Nello stesso periodo, il gruppo ha lavorato a diversi progetti paralleli, tra cui Chasing Paradise con Kygo, Tell Me insieme con Ikky e Karan Aujla, e una speciale collaborazione con i Supermen Lovers per il venticinquesimo anniversario del loro storico brano Starlight, rieditato nel singolo Starlight (The Fame). Approfondimento Top Gun: Maverick, Lady Gaga e OneRepublic nella colonna sonora