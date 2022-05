I Ain't Worried, il videoclip dei OneRepublic per Top Gun: Maverick

È uscito il videoclip della celebre band statunitense che ha firmato una delle canzoni della colonna sonora del film di Tom Cruise. La soundtrack del sequel di “Top Gun” è degna dell’originale: “Hold My Hand” di Lady Gaga è in pratica la nuova “Take My Breath Away” dei Berlin (la hit iconica del primo film), mentre questo brano dei OneRepublic è il corrispettivo di “Danger Zone” di Kenny Loggins