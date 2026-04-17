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Foo Fighters, ritornano alle origini del Rock con l'album Your Favorite Toy

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

Il disco uscirà 24 aprile ed è stato registrato interamente in casa e co-prodotto dalla band insieme a Oliver Roman, con l’ingegneria del suono curata da Oliver Roman e il mixaggio affidato a Mark “Spike” Stent. LO ABBIAMO ASCOLTATO IN ANTEPRIMA, LA RECENSIONE

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