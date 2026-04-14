Sabato 18 aprile il cantautore chiuderà la tournée con lo spettacolo in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 23 giugno Fulminacci darà il via al tour estivo
Nuovo appuntamento con la tournée di Fulminacci. Reduce dalla partecipazione con la canzone Stupida sfortuna alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, il 15 aprile il cantautore salirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fulminacci, la possibile scaletta di milano
Giovedì 9 aprile Fulminacci ha dato il via al tour dal palco del Palazzo dello Sport di Roma. Dopo il concerto, il cantautore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo scherzosamente: “Quanto rumore può fare Roma prima di farmi esplodere i timpani? Guardando questi video sembra quasi che io sapessi cosa stavo facendo. Poi mi sono ricordato che ero solo uno qualsiasi molto sudato che cercava di non inciampare davanti a ottomila persone. Grazie di tutto”. Mercoledì 15 aprile Fulminacci sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 9 aprile al concerto al Palapartenope di Napoli:
- Forte la banda
- Indispensabile
- Sembra quasi
- Resistenza
- Brutte compagnie
- Niente di particolare
- Simile
- Le biciclette
- +1
- Aglio e olio
- A-Punk
- L’avventura
- Tutto bene
- Nulla di stupefacente
- Una sera
- La siepe
- San Giovanni
- Meno di zero
- Borghese in borghese
- Maledetto me
- Casomai
- Tutto inutile
- Spacca
- Tattica
- Baciami baciami
- Tommaso
- Santa Marinella
- Stupida sfortuna
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Sabato 18 aprile Fulminacci chiuderà la tournée con lo spettacolo in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 23 giugno il cantautore darà il via al tour estivo dal palco di Padova. Previsti appuntamenti in molte città italiane: da Pisa a Trento passando per Bologna, Catania e Alghero. Ecco tutte le date del tour:
- 23 giugno, Padova
- 25 giugno, Collegno
- 26 giugno, Pisa
- 28 giugno, Servigliano
- 2 luglio, Bologna
- 9 agosto, Melpignano
- 10 agosto, Locorotondo
- 12 agosto, Catania
- 21 agosto, Alghero
- 29 agosto, Trento
- 30 agosto, Mantova
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