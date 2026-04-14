fulminacci, la possibile scaletta di milano

Giovedì 9 aprile Fulminacci ha dato il via al tour dal palco del Palazzo dello Sport di Roma. Dopo il concerto, il cantautore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo scherzosamente: “Quanto rumore può fare Roma prima di farmi esplodere i timpani? Guardando questi video sembra quasi che io sapessi cosa stavo facendo. Poi mi sono ricordato che ero solo uno qualsiasi molto sudato che cercava di non inciampare davanti a ottomila persone. Grazie di tutto”. Mercoledì 15 aprile Fulminacci sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 9 aprile al concerto al Palapartenope di Napoli:

Forte la banda

Indispensabile

Sembra quasi

Resistenza

Brutte compagnie

Niente di particolare

Simile

Le biciclette

+1

Aglio e olio

A-Punk

L’avventura

Tutto bene

Nulla di stupefacente

Una sera

La siepe

San Giovanni

Meno di zero

Borghese in borghese

Maledetto me

Casomai

Tutto inutile

Spacca

Tattica

Baciami baciami

Tommaso

Santa Marinella

Stupida sfortuna