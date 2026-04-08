Fulminacci a Roma, la possibile scaletta del concerto

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il cantautore sarà protagonista di altri tre appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palapartenope di Napoli, mercoledì 15 aprile all’Unipol Forum di Milano e sabato 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze
Reduce dal successo del nuovo album Calcinacci, il 9 aprile Fulminacci (FOTO) darà il via al tour nei palazzetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live in programma a Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fulminacci in concerto a roma
Giovedì 9 aprile Fulminacci inaugurerà la nuova tournée dal palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Empoli nell’agosto del 2024:
- Borghese in borghese
- Miss Mondo Africa
- Spacca
- Brutte compagnie
- Tutto inutile
- Ragù
- Filippo Leroy
- Le biciclette
- Simile
- Una sera
- Occhi grigi
- La siepe
- San Giovanni
- Così cosà
- Resistenza
- La vita veramente
- Meglio di così
- Aglio e olio
- +1
- Tattica
- Baciami baciami
- Tommaso
- Santa Marinella
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Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Fulminacci sarà protagonista di altri tre appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palapartenope di Napoli, mercoledì 15 aprile all’Unipol Forum di Milano e sabato 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze. Inoltre, quest’estate il cantautore tornerà in tour con numerosi concerti:
- 23 giugno, Padova
- 25 giugno, Collegno
- 26 giugno, Pisa
- 28 giugno, Servigliano
- 2 luglio, Bologna
- 9 agosto, Melpignano
- 10 agosto, Locorotondo
- 12 agosto, Catania
- 21 agosto, Alghero
- 29 agosto, Trento
- 30 agosto, Mantova
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- Indispensabile
- Maledetto me
- Stupida sfortuna
- Da qualche parte in Italia
- Casomai
- Fantasia 2000 con Franco 126
- Niente di particolare
- Meno di zero
- Tutto bene
- Mitomani con Tutti Fenomeni
- Sottocosto
- Nulla di stupefacente
- L’avventura
©Getty
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