Fulminacci a Roma, la possibile scaletta del concerto

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il cantautore sarà protagonista di altri tre appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palapartenope di Napoli, mercoledì 15 aprile all’Unipol Forum di Milano e sabato 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze

Giovedì 9 aprile Fulminacci inaugurerà la nuova tournée dal palco del Palazzo dello Sport , questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Come rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite al concerto di Empoli nell’agosto del 2024:

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Fulminacci sarà protagonista di altri tre appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palapartenope di Napoli , mercoledì 15 aprile all’Unipol Forum di Milano e sabato 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze . Inoltre, quest’estate il cantautore tornerà in tour con numerosi concerti:

Dopo il sedicesimo posto con Santa Marinella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, nel febbraio di quest’anno il cantautore è tornato in gara con la canzone Stupida fortuna. Il brano, posizionatosi al settimo posto della classifica finale, ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini. Successivamente, l’artista ha pubblicato il nuovo album Calcinacci raggiungendo la seconda posizione della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Ecco la tracklist: