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Fulminacci a Roma, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il cantautore sarà protagonista di altri tre appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palapartenope di Napoli, mercoledì 15 aprile all’Unipol Forum di Milano e sabato 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze

Reduce dal successo del nuovo album Calcinacci, il 9 aprile Fulminacci (FOTO) darà il via al tour nei palazzetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live in programma a Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

fulminacci in concerto a roma

 

Giovedì 9 aprile Fulminacci inaugurerà la nuova tournée dal palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Empoli nell’agosto del 2024:

  • Borghese in borghese
  • Miss Mondo Africa
  • Spacca
  • Brutte compagnie
  • Tutto inutile
  • Ragù
  • Filippo Leroy
  • Le biciclette
  • Simile
  • Una sera
  • Occhi grigi
  • La siepe
  • San Giovanni
  • Così cosà
  • Resistenza
  • La vita veramente
  • Meglio di così
  • Aglio e olio
  • +1
  • Tattica
  • Baciami baciami
  • Tommaso
  • Santa Marinella

Approfondimento

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Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Fulminacci sarà protagonista di altri tre appuntamenti live: sabato 11 aprile al Palapartenope di Napoli, mercoledì 15 aprile all’Unipol Forum di Milano e sabato 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze. Inoltre, quest’estate il cantautore tornerà in tour con numerosi concerti:

  • 23 giugno, Padova
  • 25 giugno, Collegno
  • 26 giugno, Pisa
  • 28 giugno, Servigliano
  • 2 luglio, Bologna
  • 9 agosto, Melpignano
  • 10 agosto, Locorotondo
  • 12 agosto, Catania
  • 21 agosto, Alghero
  • 29 agosto, Trento
  • 30 agosto, Mantova

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  • Indispensabile
  • Maledetto me
  • Stupida sfortuna
  • Da qualche parte in Italia
  • Casomai
  • Fantasia 2000 con Franco 126
  • Niente di particolare
  • Meno di zero
  • Tutto bene
  • Mitomani con Tutti Fenomeni
  • Sottocosto
  • Nulla di stupefacente
  • L’avventura
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