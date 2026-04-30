Nel tepore del ballo, il cast del film di Pupi Avati al cinema

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Giuliana De Sio è "la Morta", il personaggio più graffiante e provocatorio dell'intera pellicola. Conduttrice di quella televisione del dolore che Pupi Avati detesta e mette alla berlina, capace di passare dalla finta commozione all'invettiva volgare in una scena definita magistrale sia come scrittura che come prestazione recitativa.