Nel tepore del ballo, tutto sul nuovo film di Pupi Avati in arrivo

Nel tepore del ballo, trama e cast del nuovo film di Pupi Avati al cinema dal 30 aprileCinema
Introduzione
Nel tepore del ballo è il nuovo film diretto da Pupi Avati, pellicola che si presenta come una delle opere drammatiche italiane più significative del 2026, portando sul grande schermo una vicenda profondamente umana incentrata sul crollo personale, sulla memoria e sulla possibilità di ricostruire la propria esistenza.
Distribuito da 01 Distribution, con uscita nelle sale prevista per giovedì 30 aprile 2026, il lungometraggio ha una durata di 92 minuti e si inserisce nel panorama cinematografico nazionale come un racconto di forte intensità emotiva.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Nel tepore del ballo, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer di questo intenso dramma sulla caduta e la rinascita firmato Pupi Avati nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un protagonista travolto dal successo e dalla rovina
Al centro della narrazione del film Nel tepore del ballo si trova Gianni Riccio, celebre conduttore televisivo che ha raggiunto l’apice della notorietà e dell’affermazione professionale. Dietro il successo, tuttavia, si nasconde una storia personale segnata da profonde ferite: l’infanzia di Gianni Riccio è stata infatti sconvolta dalla perdita di entrambi i genitori, scomparsi in momenti e circostanze differenti. Un passato doloroso che, nonostante il prestigio conquistato, continua a rappresentare una parte essenziale della sua identità.
L’equilibrio costruito nel tempo viene improvvisamente distrutto quando Gianni Riccio si ritrova coinvolto in un devastante crack finanziario, accompagnato anche da conseguenze penali. Lo scandalo esplode proprio nel momento di massimo splendore della sua carriera, provocando un crollo pubblico e privato che lo costringe ad affrontare non solo la perdita della reputazione, ma anche il peso delle proprie scelte.
Il ritorno alle origini tra Roma e Jesolo
La parabola discendente del protagonista di Nel tepore del ballo lo porta ad abbandonare il mondo scintillante costruito intorno alla sua figura televisiva per fare ritorno ai luoghi delle proprie origini. Tra Roma e Jesolo, la storia si sviluppa lungo un percorso di confronto con il passato, dove emergono ricordi irrisolti, dolori mai del tutto superati e soprattutto l’incontro con un amore antico.
Questo ritorno rappresenta per Gianni Riccio molto più di una fuga dalle difficoltà: diventa un viaggio interiore, una possibilità concreta di ritrovare se stesso attraverso la memoria e il recupero di legami sacrificati in nome dell’ambizione. Il primo grande amore, lasciato indietro per inseguire la carriera, riemerge così come simbolo di una seconda possibilità, offrendo al protagonista un’occasione di rinascita personale.
Le grandi scelte della vita al centro del racconto
Il film Nel tepore del ballo affronta con sensibilità temi universali come la reputazione, il successo, il fallimento e la capacità di ricominciare. Pupi Avati costruisce una riflessione sulle decisioni che definiscono un’intera esistenza, mettendo in scena il conflitto tra ambizione professionale e dimensione affettiva.
La vicenda di Gianni Riccio diventa quindi emblematica di una condizione umana più ampia, in cui il confronto con gli errori del passato può trasformarsi in occasione di consapevolezza. La perdita, il sacrificio e la ricerca di redenzione si intrecciano in una narrazione che pone al centro la fragilità dell’individuo e la sua possibilità di riscatto.
Un cast corale per un dramma italiano di grande intensità
A guidare il cast del film Nel tepore del ballo è Massimo Ghini, affiancato da Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri e Sebastiano Somma. Completano il gruppo di interpreti Pino Quartullo, Morena Gentile, Manuela Morabito e Raoul Bova, contribuendo a dare corpo a una storia corale che unisce dimensione privata e riflessione sociale.
Con questa nuova regia, Pupi Avati propone un’opera che esplora le conseguenze della caduta pubblica e il difficile percorso verso la rinascita, restituendo al pubblico un dramma intenso e profondamente radicato nei sentimenti, nei ricordi e nelle scelte che segnano il destino di ogni individuo.