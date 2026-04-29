Nel tepore del ballo, tutto sul nuovo film di Pupi Avati in arrivo

A guidare il cast del film Nel tepore del ballo è Massimo Ghini, affiancato da Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri e Sebastiano Somma. Completano il gruppo di interpreti Pino Quartullo, Morena Gentile, Manuela Morabito e Raoul Bova, contribuendo a dare corpo a una storia corale che unisce dimensione privata e riflessione sociale.

Con questa nuova regia, Pupi Avati propone un’opera che esplora le conseguenze della caduta pubblica e il difficile percorso verso la rinascita, restituendo al pubblico un dramma intenso e profondamente radicato nei sentimenti, nei ricordi e nelle scelte che segnano il destino di ogni individuo.

©Webphoto