Natalie Imbruglia annuncia il ritorno con il nuovo album Algorithm

L'artista ha parlato dell'album in un post su Instagram: "È molto personale, ma pieno di gioia. Parla di come trovare luce e felicità nei momenti difficili. Realizzare questo album mi ha ricordato perché mi sono innamorata della musica!"
A quasi cinque anni dall’uscita di Firebird, Natalie Imbruglia ha annunciato il suo grande ritorno con l’album Algorithm. L’artista ha raccontato: “È molto personale, ma pieno di gioia. Parla di come trovare luce e felicità nei momenti difficili”.
natalie imbruglia, Upside Down è il primo singolo estratto da Algorithm
Natalie Imbruglia ha pubblicato Upside Down mescolando il suo timbro unico alla freschezza del pop. Il singolo ha alzato ufficialmente il sipario su Algorithm, il nuovo nuovo atteso progetto discografico in uscita il 4 settembre. L’artista ha raccontato la nascita dell'album in un post pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di 800.000 follower: “Sono così felice di poter finalmente condividere questa musica con voi. Ho lavorato con collaboratori incredibili che mi hanno aiutato a esprimere la mia visione ed è stato un vero e proprio progetto d'amore”.
Natalie Imbruglia ha aggiunto: “È molto personale, ma pieno di gioia. Parla di come trovare luce e felicità nei momenti difficili. Realizzare questo album mi ha ricordato perché mi sono innamorata della musica! Non vedo l'ora che tutti voi possiate ascoltarlo... e ballarlo in cucina con me!”. In attesa di maggiori dettagli, la cantante ha svelato la tracklist dell’album su Spotify:
- Debbie
- Upside Down
- Catastrophe
- Algorithm (Interlude)
- Algorithm
- Sounds Like It Feels
- Jesus On Mars
- Who Dimmed the Lights
- Endgame
- Just Drive
- Breathe With the Fire Lola
- Beautiful Love
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Affermatasi con Torn nel 1997, Natalia Imbruglia è tra le voci più amate della scena pop a livello mondiale. Negli anni l’artista ha collezionato numerose hit: da Wrong Impression a Want passando per Shiver e Glorious. Per quanto riguarda i suoi album, ricordiamo Left of the Middle e Counting Down the Days. Inoltre, l'artista vanta tre candidature ai Grammy Awards. Parallelamente alla carriera musicale, Natalie Imbruglia si è cimentata anche con la settima arte, tra le pellicole troviamo Johnny English con Rowan Atkinson.
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