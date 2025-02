Natalie Imbruglia compie 50 anni, le sue canzoni indimenticabili

La cantante australiana, nata a Sydney il 4 febbraio 1975, è rimasta nell’immaginario collettivo come un’icona degli anni Novanta. L’album d’esordio Left of the Middle nel 1997 diventò un successo mondiale. Ha realizzato 6 dischi in studio e ha venduto oltre dieci milioni di copie. Da Big Mistake a Smoke, da Wrong Impression a Want: ecco i brani simbolo della sua carriera

Natalie Imbruglia è stata una delle cantanti simbolo degli anni Novanta. L’artista australiana, nata a Sydney il 4 febbraio 1975, compie 50 anni. Dopo essere diventata famosa in patria come attrice, si trasferì nel Regno Unito per avviare la carriera discografica. Il suo disco d’esordio Left of the Middle nel 1997 la lanciò come superstar mondiale, trainato dallo strepitoso successo del singolo Torn. Finora Imbruglia vanta 6 album in studio e oltre dieci milioni di copie vendute. Ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui otto ARIA Awards, due Brit Awards, un Billboard Music Award e tre nomination ai Grammy Award. Ecco i suoi brani più celebri.

Torn (da Left of the Middle, 1997) La canzone è stata scritta da Scott Cutler, Anne Preven (che ha composto tutti i testi) e Phil Thornalley nel 1991 come brano solista per Preven. Fu registrata ed eseguita dal vivo durante quel periodo, ma non uscì per la prima volta formalmente fino al 1993, quando la cantante danese Lis Sørensen pubblicò la canzone in danese con il titolo Brændt, che significa “bruciato". Cutler e Preven formarono la band Ednaswap nel 1993 e diedero a Torn la sua prima uscita ufficiale in inglese nel 1995. L’anno dopo fu prodotta e pubblicata la prima cover in inglese, della cantante americano-norvegese Trine Rein. Nel 1997 Natalie Imbruglia, lavorando con Thornalley, ha fatto una cover della canzone per il suo album di debutto in studio, Left of the Middle. Registrata a Kilburn, Londra, e mixata da Nigel Godrich, è stata pubblicata come singolo, diventando un successo mondiale e una delle hit simbolo del decennio. Raggiunse il primo posto nelle classifiche in Belgio, Canada, Danimarca, Islanda, Spagna e Svezia, così come in tre classifiche Billboard degli Stati Uniti. Ha venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo, di cui più di 1 milione solo nel Regno Unito. Imbruglia per questo brano ha ricevuto una nomination ai Grammy per la migliore interpretazione vocale pop femminile, perdendo contro My Heart Will Go On di Celine Dion. Il celebre videoclip presenta un'inquadratura di un appartamento in cui l'angolazione della visuale non cambia mai. Le scene di Imbruglia che canta sono intervallate da riprese di lei e dell'attore britannico Jeremy Sheffield impegnati in una conversazione romantica. Si tratta di due attori: c’è un regista che entra costantemente nell'inquadratura e alla fine una troupe smantella la location, rivelando che è un set all'interno di un teatro di posa. Vedi anche Natalie Imbruglia soffriva di dismorfofobia ai tempi del video di Torn

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Big Mistake (da Left of the Middle, 1997) Il secondo singolo del primo album dimostrò al mondo che Natalie Imbruglia non era una meteora. Brano dal sound grunge, è stato scritto insieme a Mark Goldenberg. Sebbene abbia avuto meno successo di Torn, si è comunque rivelata una hit in alcuni Paesi, raggiungendo il numero due in Islanda e nel Regno Unito, il numero 5 in Spagna e il numero 6 in Australia. Il video musicale di accompagnamento è stato diretto da Alison Maclean e girato a Barcellona. Imbruglia cammina per le strade della città mentre è inseguita da un corteggiatore. Lei è ignara di tutto mentre lui non riesce a raggiungerla a causa di diversi ostacoli. Alla fine la cantante sale sul retro del pick-up rosso di uno sconosciuto. Il video è stato ispirato dalla scena dell'incidente stradale nel film Week End di Godard. Vedi anche Natalie Imbruglia da Fiorello canta Torn con Jack Savoretti. VIDEO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Smoke (da Left of the Middle, 1997) Quarto e ultimo singolo estratto dal disco d’esordio, è stato pubblicato il 5 ottobre 1998. Il singolo ha raggiunto la posizione n.5 nella UK Singles Chart, la n. 13 nella Icelandic Singles Chart e la n. 42 nella Australian Singles Chart. Il video della canzone è stato diretto da Matthew Rolston. Ne esistono due versioni, una delle quali contiene effetti visivi aggiuntivi, tra cui il volto di Imbruglia che appare e scompare nel fumo animato. In un'intervista rilasciata nel 2007, la cantante rivelò che Smoke era il suo brano preferito, suggerendo: "È il singolo meno ‘da singolo’, capisci cosa intendo?”. Vedi anche Musica anni '90, le 5 canzoni straniere più famose

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Identify (dalla colonna sonora di Stigmate, 1999) Mentre preparava il suo secondo album, Imbruglia ha collaborato alla colonna sonora del film Stigmate, interpretando la canzone Identify, scritta da Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, e Mike Garson. Il brano appare anche nell'edizione taiwanese dell'album di debutto Left of the Middle e in seguito è stata inserita come traccia bonus nella versione giapponese della sua compilation dei più grandi successi, Glorious: The Singles 97–07. Corgan scrisse originariamente la canzone da una prospettiva femminile, avendo in mente la cantante dei Garbage Shirley Manson per interpretarla ma il suo management rifiutò la canzone senza che lei l'avesse mai ascoltata. Il video musicale, diretto da Samuel Bayer, vede Imbruglia eseguire la canzone in una caverna buia e cupa, circondata da fantasmi e tombe. Vedi anche Dagli 883 ai Lunapop, i migliori tormentoni degli anni '90. FOTO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

That Day (da White Lilies Island, 2001) Nel 2001 Natalie Imbruglia ha pubblicato il suo secondo lavoro in studio, l’album White Lillies Island. La traccia che apre il disco è That Day, singolo scritto insieme al collaboratore abituale di Madonna, Patrick Leonard. È un brano pop vorticoso che in Australia ha raggiunto il numero 10 della classifica, mentre nel Regno Unito ha toccato il picco al numero 11. La canzone ha avuto successo anche in Italia, arrivando al numero 14. La RCA Records ha scelto di non pubblicarla negli Stati Uniti come singolo. Vedi anche Natalie Imbruglia e l'album Firebird

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Wrong Impression (da White Lilies Island, 2001) Traccia di spicco e secondo singolo (il primo e unico negli Usa) dell’album White Lillies Island, la canzone Wrong Impression è stata scritta da Imbruglia e Gary Clark. Uscito nel gennaio 2002, il singolo ha raggiunto la top 10 nelle classifiche del Regno Unito e di altri Paesi come Nuova Zelanda e Belgio. Anche grazie a questo brano, il disco da cui è tratto ha venduto molto bene in tutto il mondo. Vedi anche Olivia Rodrigo e Natalie Imbruglia hanno cantato "Torn" insieme

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Shiver (da Counting Down the Days, 2005) Primo singolo del suo terzo album, Counting Down the Days, pubblicato nel 2005. Il brano è stato scritto da Imbruglia, Francis White e Shep Solomon, mentre la produzione è stata curata da Stephen Lipson. La canzone è diventata il suo maggior successo dai tempi di Torn: ha raggiunto il numero 19 nella nativa Australia e il n. 8 nella UK Singles Chart. Ha anche conquistato il n. 1 in Ungheria e il n. 6 nella classifica di vendita in Italia. Alla data del 2011, Shiver aveva venduto circa 500mila copie in tutto il mondo. Il video musicale, diretto da Jake Nava e girato a Kiev, è stato ispirato dal film The Bourne Supremacy con toni da spy-story, fughe in auto e cambi di identità della protagonista. Vedi anche Natalie Imbruglia è diventata mamma. È nato Max Valentine

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Want (da Come to Life, 2009) Il primo singolo estratto dal quarto album in studio di Imbruglia, Come to Life, è stato pubblicato nel settembre 2009. Il brano è stato scritto da Natalie Imbruglia, Daniel Johns sotto lo pseudonimo di Kat Kourtney, Gary Clark e Chris Martin. È una delle tre canzoni dell'album co-scritte dal frontman dei Coldplay. Il brano, rivolto a un ex partner, è incentrato dal punto di vista della cantante che con un velo di amarezza dice che è andata avanti e spera che il suo ex possa fare lo stesso. Il testo incorpora pezzi del precedente brano Be with You dal suo album Glorious: The Singles 1997-2007. Il video è stato girato da Diane Martel. Mostra Imbruglia in vari momenti che si filma con una telecamera. Il singolo è stato un ottimo successo soprattutto in Italia, dove è arrivato nella top ten dei più venduti. Vedi anche Natalie Imbruglia, le migliori canzoni. VIDEO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie