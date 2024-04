Natalie Imbruglia da Fiorello canta Torn con Jack Savoretti. VIDEO

Jack Savoretti ha pubblicato la sua nuova canzone con Natalie Imbruglia: il singolo inedito Ultime parole vede la collaborazione della star. Si tratta del brano che anticipa il disco Miss Italia, la nuova fatica discografica di Savoretti. L’album, atteso per il 17 maggio, contiene 12 tracce inedite. Potete intanto godervi il videoclip ufficiale di Torn di Natalie Imbruglia nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Oltre ad aver cantato Torn assieme a Jack Savoretti, cantante britannico con cittadinanza italiana, Imbruglia si è anche prestata a offrire la propria ugola per ricambiare il favore al collega, eseguendo insieme a lui la canzone Ultime parole, il singolo che anticipa il nuovo album di Savoretti, disco per la prima volta in italiano.

L’impressione è quella di essere tornati a quel lontano 1997, anche perché in effetti sono state trasmesse per l’occasione le immagini super vintage del Festivalbar di quell’anno, quando due giovanissimi Fiorello e Alessia Marcuzzi dal palco hanno annunciato la famosa popstar, diventata tale proprio per la sua hit pazzesca: Torn.

Torn, un successo senza precedenti



Pubblicato il 27 ottobre 1997 come primo estratto dal primo album in studio Left of the Middle, il singolo Torn è composto da Scott Cutler e Anne Preven, rispettivamente chitarrista e voce degli Ednaswap, e dal produttore Phil Thornalley.

Il singolo è la seconda cover della canzone originariamente cantata dagli Ednaswap, contenuta nell'omonimo album Ednaswap (1995).

Il pezzo, nella versione eseguita da Imbruglia, ottenne un enorme successo internazionale, superando i risultati delle precedenti cover del brano e dell'originale. Negli Stati Uniti, però, il singolo non fu mai pubblicato, dato che tutta l'attenzione fu rivolta alla promozione dell'album. Ma comunque il brano riuscì ad arrivare fino alla quarantaduesima posizione della Billboard Hot 100 e alla prima della Hot 100 Airplay, dove rimase per undici settimane.

Per questa canzone, Natalie Imbruglia è stata nominata per i Grammy Awards, ma ha perso contro la canzone di Céline Dion, My Heart Will Go On, un altro grande classico delle sette note targate anni novanta.

Di seguito trovate il videoclip ufficiale di Torn di Natalie Imbruglia.