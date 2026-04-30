Sky e Warner Bros. Discovery siglano un nuovo accordo di partnership

Sky e Warner Bros. Discovery rafforzano la loro collaborazione con un nuovo accordo che riporta canali e contenuti sulla piattaforma. Da oggi tornano dieci reti, l’app discovery+ e un’ampia offerta di film e serie

Sky e Warner Bros. Discovery hanno siglato un accordo che rinnova la partnership tra i due gruppi, riportando così su Sky un ampio numero di canali e contenuti del gruppo WBD. Questo nuovo accordo prevede il ritorno di dieci canali in chiaro e dell’app discovery+, oltre a un’ampia selezione di film Warner Bros. nell’offerta cinema di Sky e NOW. Contenuti che si aggiungono alle nuove stagioni di alcune delle serie iconiche di HBO già previste dall’intesa precedente.

Da oggi, 30 aprile, i canali del gruppo Warner Bros. Discovery tornano a far parte della line up di Sky. NOVE, Discovery, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee sono quindi nuovamente disponibili sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e su Sky Glass, aggiungendosi ai canali kids Cartoon Network e Boomerang e alle news di CNN International.

Rinnovata l’intesa: tornano canali, film e app in piattaforma

L’offerta cinema di Sky e NOW includerà un’ampia selezione di film Warner Bros., tra recenti blockbuster e titoli cult, che si aggiungono al vasto catalogo di Sky Cinema. L’accordo prevede alcune prime visioni in esclusiva, fra cui Primavera con Tecla Insolia candidata come miglior attrice protagonista ai David di Donatello e Idoli con Claudio Santamaria, e grandi film come Una battaglia dopo l’altra, trionfatore agli Oscar® di quest’anno, il nuovo Superman dell’Universo DC, Weapons e Cime tempestose, titoli che saranno disponibili su Sky Cinema e NOW a partire dal 2027. Inoltre, una vasta selezione di titoli dalla library di Warner Bros. tra cui successi come Barbie, Dune ed Elvis, capolavori intramontabili come Via col vento, Blade Runner, Arancia Meccanica e Shining di Stanley Kubrick e, ancora, la trilogia de Il cavaliere oscuro e Inception di Christopher Nolan, oltre a cult romantici, grandi classici per tutta la famiglia e gli affreschi epici di Troy e L’ultimo samurai.

Dal 14 maggio, inoltre, l’app discovery+ sarà di nuovo su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. I clienti Sky già abbonati a discovery+ o che vorranno abbonarsi potranno accedere all’app, in modo semplice e diretto dal telecomando Sky, e vedere i contenuti discovery+ Originals e quelli sportivi di Eurosport, tra cui il Roland Garros di tennis, il ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France e La Vuelta, gli sport invernali, i motori con Le Mans e Formula E e il golf del PGA Tour.

duilio: "la nostra offerta ancora più completa"

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi. Questa nuova partnership contribuisce a rendere ancora più completa la nostra offerta, anche grazie al ritorno su Sky dei canali del gruppo WBD e dell’app discovery+. Gli abbonati potranno così continuare a godersi un’ampia selezione di film Warner Bros. e accedere in modo semplice e diretto a un’ampia gamma di contenuti di alta qualità molto apprezzati dal nostro pubblico.”

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe: “Siamo lieti che il rinnovo di questa importante partnership renda disponibile agli abbonati Sky i canali lineari d’intrattenimento del gruppo Warner Bros. Discovery, una selezione dello straordinario catalogo di cinema di Warner Bros, oltre alla possibilità di abbonarsi a discovery+. Tutti contenuti che costituiscono un asset pregiato sul mercato e rappresentano da sempre un’offerta molto apprezzata”.