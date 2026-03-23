Angelina Mango, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo toscano, venerdì 27 e sabato 28 marzo Angelina Mango concluderà il tour con il doppio appuntamento in programma al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Terzultimo appuntamento con la tournée nei teatri. Il 24 marzo Angelina Mango (FOTO) si esibirà sul palco del Teatro Verdi di Firenze, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

angelina mango a firenze, la possibile scaletta del concerto Martedì 24 marzo la voce di Fila indiana porterà la sua musica al pubblico del Teatro Verdi, questo l’indirizzo: via Ghibellina, 99/R, 50122, Firenze. Dopo lo spettacolo toscano, venerdì 27 e sabato 28 marzo Angelina Mango concluderà il tour con il doppio appuntamento in programma al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, il concerto di Firenze avrà inizio alle ore 20.45. Massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite allo show del 16 marzo al Teatro Colosseo di Torino: La noia

La vita va presa a morsi

Ioeio

Ci siamo persi la fine

Gioielli di famiglia

Come un bambino

7up

Pacco fragile

Melodrama

Aiaiai

Nina canta (intermezzo)

Che t’o dico a fa'

Edmund e Lucy

Tutto all’aria

Mani vuote

Smile

Le scarpe slacciate

Cosicosicosicosì

Mylove

Bomba a mano

Fila indiana

Velo sugli occhi

Igloo

Caramé (intro) Approfondimento Angelina Mango: "In concerto porto me e non importa se piango"

Dalla vittoria alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi alla conquista del pubblico europeo, in breve tempo Angelina Mango si è affermata come una delle artiste italiane più amate. Dopo una serie di grandi successi, nel febbraio del 2024 la cantante ha trionfato con la canzone La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano, arrivato al quarto posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia, ha conquistato anche tre dischi di platino. Nel maggio dello stesso anno Angelina Mango ha rappresentato l’Italia alla 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Malmö Arena, ottenendo la settima posizione nella classifica finale. Medaglia d'oro al cantante svizzero Nemo con il brano The Code. Approfondimento Angelina Mango: "La malattia non è stata colpa del successo"

A circa un anno e mezzo di distanza dall'uscita dell'acclamato disco Poké melodrama, nell’ottobre del 2025 Angelina Mango ha pubblicato il suo secondo lavoro Caramé, arrivato al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il singolo Velo sugli occhi e il brano Ioeio in collaborazione con Madame (FOTO).