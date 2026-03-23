Ditonellapiaga in concerto: tutte le date del tour estivo

Approfondimenti

L'artista, al secolo Margherita Carducci, è per la prima volta in gara da solista. Per meglio comprendere la sua esibizione con il brano 'Che fastidio!', ripercorriamone carriera, tra evoluzioni sonore e tappe decisive. La cantante romana ha parlato in questi termini del pezzo con cui partecipa alla kermesse: 'è nato dopo un mio momento di crisi, è un brano un po’ provocatorio e pungente ma autoironico'. Un po' come l'intero suo iter artistico (a cominciare dal suo nome d'arte!) A cura di Camilla Sernagiotto