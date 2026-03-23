Ditonellapiaga in concerto: tutte le date del tour estivo

Dopo la tournée estiva, in autunno l’artista sarà protagonista di due appuntamenti live nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Venerdì 10 aprile Ditonellapiaga pubblicherà il suo terzo album Miss Italia, in uscita a circa due anni di distanza dal lavoro Flash
A pochi giorni dalla terza posizione con la canzone Che fastidio! alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga (FOTO) ha annunciato le numerose date della tournée estiva in partenza tra poche settimane, più precisamente il 26 maggio. Inoltre, in autunno previsti due appuntamenti nei club.
ditonellapiaga, la tournée estiva
Il 26 maggio Ditonellapiaga darà il via alla tournée estiva in programma in numerose città italiane: da L’Aquila a Padova passando per Cagliari, Perugia, Cremona, Bergamo, Arezzo e Trento. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: “Ci vediamo sotto cassa prima del previsto”. Inoltre, in autunno la cantante sarà protagonista di due appuntamenti live nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Questo il calendario dei concerti:
- 26.05 — L’Aquila, Cooltura Fest
- 04.06 — Cagliari, Ateneika
- 18.06 — Rivoli (TO), Sguardi Live
- 28.06 — Perugia, L’Umbria Che Spacca
- 02.07 — Cremona, Tanta Robba
- 03.07 — Bergamo, NXT
- 15.07 — Treviso, Suoni di Marca
- 16.07 — Arezzo, Men/Go
- 31.07 — Montecosaro (MC), Mind Festival
- 01.08 — Livorno, Effetto Venezia
- 03.08 — Locarno, Rotonda by La Mobiliare
- 09.08 — Roccadaspide (SA), Festival dell’Aspide
- 11.08 — Milazzo, Mish Mash Festival
- 04.09 — Trento, Trento Live
- 12.09 — Padova, Pride Village
- 27.11 - Roma, Atlantico
- 30.11 - Milano, Fabrique
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A quattro anni dal debutto in gara con il brano Chimica in duetto con Donatella Rettore, nel febbraio di quest’anno Ditonellapiaga ha presentato Che fastidio! sul palco del Teatro Ariston conquistando la terza posizione nella classifica finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO). Primo posto con la cover del brano The Lady Is a Tramp con TonyPitony nella serata dei duetti. Inoltre, Ditonellapiaga ha ricevuto il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale grazie Che fastidio!
Venerdì 10 aprile Ditonellapiaga pubblicherà il suo terzo album Miss Italia, in uscita a circa due anni di distanza dal precedente disco Flash. Nel corso degli anni la cantautrice ha collezionato numerose collaborazioni: da Chissà con Willie Peyote a Come prima con Fulminacci (FOTO) passando per Una in duetto con Gaia.
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Ditonellapiaga, per la 1° volta in gara a Sanremo 2026 da solista
L'artista, al secolo Margherita Carducci, è per la prima volta in gara da solista. Per meglio comprendere la sua esibizione con il brano 'Che fastidio!', ripercorriamone carriera, tra evoluzioni sonore e tappe decisive. La cantante romana ha parlato in questi termini del pezzo con cui partecipa alla kermesse: 'è nato dopo un mio momento di crisi, è un brano un po’ provocatorio e pungente ma autoironico'. Un po' come l'intero suo iter artistico (a cominciare dal suo nome d'arte!) A cura di Camilla Sernagiotto