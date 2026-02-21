Sanremo 2026, Samurai Jay: "Le promesse mi hanno cambiato la vita"

Samurai Jay sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 ( GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI ) con la canzone Ossessione (IL TESTO) . Il brano è scritto e composto da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritto da Salvatore Sellitti e prodotto da Vito Salamanca e Katoo. Ossessione esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista. Nella serata dei duetti ( TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO ) proporrà Baila morena con Belén Rodriguez e Roy Paci . Samurai Jay, all'anagrafe Gennaro Amatore, cantautore e musicista, si distingue per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni, che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine.

Gennaro partiamo da Sanremo e da Ossessione: hai scelto questo brano perché Sanremo è sempre stata una tua...ossessione?

L'idea nella mia testa si è creata negli ultimi anni, lo seguo da spettatore da circa un lustro il Festival, quindi mi sono detto fammelo studiare e adesso il giorno è arrivato. Insomma ho fatto i compiti a casa.

Nella serata dei duetti proponi Baila Morena con Belén Rodriguez e Roy Paci: che arrangiamento hai studiato?

Una versione nostra con un arrangiamento più movimentato rispetto a quello originale che è già bello colorato. Sarà una festa con momenti di tensione, un up and down di emozioni.

A proposito di Baila Morena chiudi il solo brano del tuo debut album Promesse col verso "Toda la noche dai baile": è la chiusura di un cerchio?

Me lo fai notare tu e confesso che mi è venuto un brividino, per altro lo ho anche tatuato. Due mesi prima di quel brano ero a scuola e poi la mia vita è cambiata per sempre. Lavoravo ancora al call center e non comprendevo bene quello che mi stava accadendo attorno. Ci sono state Promessa I e II su Instagram e poi è arrivato l'Ep col capitolo III. Le promesse mi hanno cambiato la vita.

"Andamento lento non posso fermare il tempo": al di là della citazione di Tullio De Piscopo, soffri questa epoca che ci vuole sempre performanti?

Vorrei davvero andare in modalità andamento lento, voglio godermele di più le giornate. E' una sofferenza la fretta eppure tutti corriamo.

Ho letto che a Mugnano, dove sei nato, c'è grande fermento: è per la tua partecipazione al Festival o perché vogliono dare la cittadinanza onoraria a Belén?

Entrambi. Pensa che quando è uscito il nome di Belen mi chiama mio padre che lo hanno fermato nella scala del palazzo per avere il suo numero di telefono. Il mio parrucchiere mi ha chiesto di fargli fare un video saluto. Si è innescato un dibattito incredibile.

Cosa significa essere nati e cresciuti a Napoli Nord?

Essere figli della periferia è una grande motivazione, è una marcia in più per il darsi da fare ma è anche una possibilità in meno nel senso o muori nella provincia o ti offre la spinta per andare lontano.

A proposito della tua città, in Napoli canti "ho il rispetto di tutta la street senza stare in street": oggi ti senti in pace con te stesso e le tue radici?

Quando ho scritto quelle cose stavo uscendo col piede fuori dalla scatola ma ero ancora nella scatola. Conosco tante persone che hanno fatto scelte diverse. Ho provato a capire, io non giudico le scelte: le cose le fai perché o perché costretto o perché lo scegli. Io credevo in qualcosa e avevo il dono della musica e ti assicuro che le province hanno molto da raccontare.

Eurovision? Detto sotto voce...

Ci penserò dopo se dovesse accadere quello che non si può dire.

Infine che accadrà nelle prossime settimane? E se ti dico Obsesìon in che lingua mi rispondi?

Claro que si. Aprirò una finestra spagnola, uscirà il disco entro l'anno; questo è un periodo di stand by con tutta la preparazione per il Festival eppure nonostante gli impegni qualche canzone è arrivata dall'etere.