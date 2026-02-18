Lana Del Rey è tornata con White Feather Hawk Tail Deer Hunter

In attesa dell’uscita del nuovo album Stove e a distanza di quasi un anno dai precedenti singoli Henry, Come On e Bluebird, la cantautrice statunitense ha pubblicato il nuovo brano White Feather Hawk Tail Deer Hunter
Lana Del Rey ha lanciato il brano White Feather Hawk Tail Deer Hunter, terzo estratto dal nuovo album Stove in arrivo prossimamente. Nel 2025 la cantautrice statunitense ha pubblicato Henry, Come On e Bluebird.
lana del rey, è uscito il nuovo singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter
In attesa di conoscere l’esatta data di uscita di Stove, Lana Del Rey ha offerto un nuovo sguardo sul progetto discografico in arrivo a tre anni dal precedente disco Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Martedì 17 febbraio la voce di Cinnamon Girl ha lanciato White Feather Hawk Tail Deer Hunter, distribuito a quasi dodici mesi dai precedenti singoli Henry, Come On e Bluebird.
Come rilanciato da Rolling Stone, Lana Del Rey ha parlato della data di uscita di Stove: “Onestamente, presto. Perché per il vinile ci vogliono tre mesi, quindi tre mesi più due settimane. Potrebbe essere, più o meno, un po' meno”. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.
Lana Del Rey ( FOTO) è tra le artiste più apprezzate del panorama internazionale. Nel 2010 la cantautrice ha pubblicato il suo album omonimo affermandosi definitivamente con l’uscita di Born to Die nel gennaio del 2012. All’interno del disco, troviamo le hit Video Games, Blue Jeans, National Anthem, Summertime Sadness e Dark Paradise. Tra i suoi lavori più acclamati, citiamo Ultraviolence del 2014, Lust for Life del 2017 e Chemtrails over the Country Club del 2021. Spazio anche alle collaborazioni: da Don’t Call Me Angel con Ariana Grande e Miley Cyrus a Candy Necklace con Jon Batiste passando per Lust for Life con The Weeknd.
Nel corso degli anni Lana Del Rey (FOTO) ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ricordiamo le undici nomination ai Grammy Awards e la candidatura nella categoria Miglior canzone originale per il brano Big Eyes tratto dall’omonima pellicola di Tim Burton alla 72esima edizione dei Golden Globe.
