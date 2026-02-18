Lana Del Rey è tornata con White Feather Hawk Tail Deer Hunter

In attesa dell’uscita del nuovo album Stove e a distanza di quasi un anno dai precedenti singoli Henry, Come On e Bluebird, la cantautrice statunitense ha pubblicato il nuovo brano White Feather Hawk Tail Deer Hunter

lana del rey, è uscito il nuovo singolo White Feather Hawk Tail Deer Hunter In attesa di conoscere l'esatta data di uscita di Stove, Lana Del Rey ha offerto un nuovo sguardo sul progetto discografico in arrivo a tre anni dal precedente disco Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Martedì 17 febbraio la voce di Cinnamon Girl ha lanciato White Feather Hawk Tail Deer Hunter, distribuito a quasi dodici mesi dai precedenti singoli Henry, Come On e Bluebird. Come rilanciato da Rolling Stone, Lana Del Rey ha parlato della data di uscita di Stove: "Onestamente, presto. Perché per il vinile ci vogliono tre mesi, quindi tre mesi più due settimane. Potrebbe essere, più o meno, un po' meno". Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.