Lana Del Rey ha cantato a sorpresa con una band di strada. VIDEO

La cantautrice statunitense, al secolo Elizabeth Woolridge Grant, sorprende i passanti cantando West Coast con una band di strada a Santa Monica, in California. Lo scorso fine settimana, i Fastest Kids in School si esibivano su un piccolo palco all’aperto di una birreria e, tra le canzoni in scaletta, c’era proprio uno dei pezzi più celebri di Lana Del Rey, tratto dal suo album Ultraviolence. E mentre le note del brano fluttuavano nell’aria, il destino ha fatto il suo gioco
In California accadono eventi che sembrano appartenere più a una sceneggiatura cinematografica che alla vita reale. “Qui non è Hollywood”, cantano i Negrita, ma invece potrebbe cantare diversamente Lana Del Rey in una delle sue prossime canzoni.
Durante un tranquillo pomeriggio a Santa Monica, la cantautrice statunitense, al secolo Elizabeth Woolridge Grant, ha trasformato un incontro casuale in un’esperienza straordinaria per una band indie rock, regalando ai presenti un momento tanto raro quanto memorabile.
La star della musica a stelle e strisce ha sorpreso i passanti cantando West Coast con una band di strada a Santa Monica, in California. È successo lo scorso fine settimana (il 27 settembre 2025), quando i Fastest Kids in School si stavano esibendo su un piccolo palco all’aperto di una birreria. Tra le canzoni in scaletta, c’era proprio uno dei pezzi più celebri di Lana Del Rey, tratto dal suo album Ultraviolence. E mentre le note del brano fluttuavano nell’aria, il destino ha fatto il suo gioco…
La cantante stava passeggiando nel quartiere, gustandosi un gelato, quando ha riconosciuto la sua stessa canzone.
L’improvvisata sul palco
Senza esitare, Lana Del Rey si è avvicinata al palco e ha chiesto di poter cantare West Coast insieme alla band. E come dirle di no? La sorpresa per i musicisti e per il pubblico è stata totale.
L’episodio è stato descritto dai Fastest Kids in School come “un concerto che non scorderemo mai”, un evento incredibile considerando che la loro pagina Instagram conta meno di 300 follower.
Le parole di chi c’era
Uno dei musicisti ha raccontato l’incontro con entusiasmo: “Stava semplicemente passando di lì mentre suonavamo la sua canzone e ci ha chiesto se potevamo farla salire sul palco. Ovviamente abbiamo accettato e in quel momento non ci ho capito più niente. Mi ha detto che era semplicemente ‘uscita a prendere un gelato’”.
Quando la realtà supera la fantasia
Questo episodio conferma quanto in California il confine tra vita quotidiana e spettacolo possa essere sottile. La musica, il caso e la presenza di una star internazionale hanno trasformato un pomeriggio ordinario in un’esperienza indimenticabile, destinata a restare nella memoria dei pochi fortunati testimoni.
La nascita di una giovane band indie
I Fastest Kids in School, trio proveniente da Santa Barbara, incarnano l’energia e la freschezza della scena indie-rock californiana.
Nonostante i membri siano adulti, non più ragazzini, la formazione del gruppo è sorprendentemente recente: solo il 13 marzo di quest’anno i tre musicisti hanno deciso di unirsi. Pur avendo annunciato la pubblicazione di un album, al momento non hanno ancora rilasciato alcun brano ufficiale.
In attesa di fare il loro debutto discografico, i Fastest Kids in School percorrono la California suonando dal vivo, accumulando esperienza e cercando di farsi notare. Diciamo che stavolta si sono fatti notare eccome, ecco…
Di seguito trovate il video in cui i Fastest Kids in School suonano insieme con Lana Del Rey.
