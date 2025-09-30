Lana Del Rey ha cantato a sorpresa con una band di strada. VIDEO

La cantautrice statunitense, al secolo Elizabeth Woolridge Grant, sorprende i passanti cantando West Coast con una band di strada a Santa Monica, in California. Lo scorso fine settimana, i Fastest Kids in School si esibivano su un piccolo palco all’aperto di una birreria e, tra le canzoni in scaletta, c’era proprio uno dei pezzi più celebri di Lana Del Rey, tratto dal suo album Ultraviolence. E mentre le note del brano fluttuavano nell’aria, il destino ha fatto il suo gioco

Durante un tranquillo pomeriggio a Santa Monica, la cantautrice statunitense, al secolo Elizabeth Woolridge Grant, ha trasformato un incontro casuale in un’esperienza straordinaria per una band indie rock, regalando ai presenti un momento tanto raro quanto memorabile. La star della musica a stelle e strisce ha sorpreso i passanti cantando West Coast con una band di strada a Santa Monica, in California. È successo lo scorso fine settimana (il 27 settembre 2025), quando i Fastest Kids in School si stavano esibendo su un piccolo palco all’aperto di una birreria. Tra le canzoni in scaletta, c’era proprio uno dei pezzi più celebri di Lana Del Rey, tratto dal suo album Ultraviolence. E mentre le note del brano fluttuavano nell’aria, il destino ha fatto il suo gioco… La cantante stava passeggiando nel quartiere, gustandosi un gelato, quando ha riconosciuto la sua stessa canzone.

Senza esitare, Lana Del Rey si è avvicinata al palco e ha chiesto di poter cantare West Coast insieme alla band. E come dirle di no? La sorpresa per i musicisti e per il pubblico è stata totale.

Le parole di chi c’era

Uno dei musicisti ha raccontato l’incontro con entusiasmo: “Stava semplicemente passando di lì mentre suonavamo la sua canzone e ci ha chiesto se potevamo farla salire sul palco. Ovviamente abbiamo accettato e in quel momento non ci ho capito più niente. Mi ha detto che era semplicemente ‘uscita a prendere un gelato’”.

Quando la realtà supera la fantasia

Questo episodio conferma quanto in California il confine tra vita quotidiana e spettacolo possa essere sottile. La musica, il caso e la presenza di una star internazionale hanno trasformato un pomeriggio ordinario in un’esperienza indimenticabile, destinata a restare nella memoria dei pochi fortunati testimoni.