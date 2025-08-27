Lana Del Rey, il nuovo album Stove uscirà nel 2026

Esplora tutte le offerte Sky
Musica
©Getty

Intervistata da W, Lana Del Rey ha parlato del nuovo atteso album Stove in uscita nel gennaio del prossimo anno: “Avrà un tocco country”. Nel 2023 l’artista ha pubblicato il lavoro più recente Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Stando a quanto rilanciato da Billboard, W ha intervistato Lana Del Rey in merito al nuovo album Stove. L’artista statunitense ha rivelato i primi dettagli del progetto discografico che farà il suo atteso debutto il prossimo anno. La voce di Born to Die ha dichiarato: “La maggior parte dell'album avrà un tocco country”.

lana del rey, il nuovo album stove in uscita a gennaio

Il nuovo progetto discografico di Lana Del Rey sembrerebbe essere più vicino che mai. L’album, inizialmente chiamato Lasso e successivamente The Right Person Will Stay, avrebbe trovato il titolo definitivo in Stove. Intervistata da W, la cantautrice ha confermato l’arrivo del disco nel mese di gennaio. Lana Del Rey ha rivelato di aver rimandato l’uscita del lavoro così da includere altre sei canzoni: "Erano più autobiografiche di quanto pensassi e quindi ci è voluto più tempo. La maggior parte dell'album avrà un tocco country. Otto anni fa, quando cercavo di fare un disco country, nessuno pensava al country".

 

Lana Rey ha proseguito: “Ora tutti quanti fanno canzoni country! Mi sono chiesta: ‘Dovrei buttare via tutti i miei stivali di pelle di serpente? Dovrei mettere da parte i miei cappelli da cowboy?’”.

Approfondimento

Lana Del Rey è tornata con il singolo Henry, come on

Dal grande successo di Born to Die uscito nel 2012 al più recente Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd distribuito nel marzo del 2023, Lana Del Rey si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica internazionale. Tra i suoi lavori più popolari troviamo sicuramente Ultraviolence del 2014 e Honeymoon del 2015.

 

Per quanto riguarda i singoli, citiamo Blue Jeans, Dark Paradise, Young and Beautiful, Love, Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It e Chemtrails over the Country Club. Spazio anche alle collaborazioni: da Lust for Life con The Weeknd a Don’t Call Me Angel con Ariana Grande (FOTO) e Miley Cyrus.

Approfondimento

Lana Del Rey è ufficialmente sposata con Jeremy Dufrene

Inoltre, nel corso degli anni la cantautrice statunitense ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra questi ricordiamo la vittoria come International Female Solo Artist ai BRIT Awards 2013, undici nomination ai Grammy Awards e la candidatura nella categoria Miglior canzone originale grazie al brano Big Eyes alla 72esima edizione dei Golden Globe.

FOTOGALLERY

Foto di Sharon Lopez

1/34
Musica

Primavera Sound 2024, Lana Del Rey e The National incantano il Dìa 2

Nel secondo giorno del Primavera Sound Festival occhi puntati su Lana Del Rey (che inizia con 25 minuti di ritardo) e The National. Insieme a loro Troye Sivan, cantante e attore australiano con cittadinanza sudafricana, Omar Apollo, la dance elettronica del duo britannico Disclosure e di Barry Can’t Swim. Sempre bellissima Faye Webster, come del resto Mabel, giovane popstar britannica. Presente anche il duo hip hop Clipse e Keanu Reeves con i suoi Dogstar. A cura di Valentina Clemente, inviata a Barcellona

Vai alla Fotogallery

