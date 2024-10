Lana Del Rey è ufficialmente sposata con Jeremy Dufrene

Lana Del Rey è ufficialmente la moglie di Jeremy Dufrene, la guida turistica specializzata in tour naturalistici per l’avvistamento degli alligatori che la cantante ha sposato il 26 settembre a Des Allemands, in Louisiana, vicino alla palude dove lui organizza le escursioni. Nelle scorse settimane le foto della cerimonia erano apparse online, ma fino al 18 ottobre il cancelliere del tribunale non ha depositato la licenza di matrimonio, il documento che rende ufficiali le nozze. Le carte indicano come officiante il pastore di Los Angeles Judah Smith, che compare anche nel brano Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd “Judah Smith Interlude” di Del Rey, e come residenza dei due una casa a Des Allemands.