Lana Del Rey si è sposata a sorpresa con Jeremy Dufrene

Lana Del Rey si è sposata in gran segreto. La cantante è convolata a nozze con Jeremy Dufrene , guida naturalistica. La coppia si è giurata amore eterno in una cerimonia privata tenutasi in Louisiana .

Lana Del Rey è tra le artiste più amate della scena musicale mondiale. Dall’affermazione con Born to Die all’ultimo album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, nel corso degli anni la cantante ha scalato le classifiche con brani immortali, tra questi Blue Jeans, Dark Paradise, Young and Beautiful e Love.