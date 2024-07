Quavo e Lana Del Rey, è uscita la collaborazione Tough

A inizio giugno Lana Del Rey (FOTO) si è esibita sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura nell'appuntamento inserito nel ricco cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola. Oltre 67.000 persone hanno cantato e ballato sulle note dei grandi successi dell’artista: da Summertime Sadness a Born to Die passando per Young and Beautiful e Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.