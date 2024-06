Musica

All Eyez On Us! Sì, lo sappiamo: è la frase del brano Scream & Shout di will.i.am con Britney Spears, ma sono le parole perfette per descrivere il secondo giorno del Primavera Sound con due protagonisti d’eccezione e non solo): Lana Del Rey e The National. Tutti per loro e per la loro musica, che ha incollato migliaia di persone accorse sin dalle prime ore del pomeriggio al Parc del Fòrum. Ma andiamo con ordine e parliamo di Miss Lana