Laura Pausini e Achille Lauro, è uscito il singolo 16 marzo: testo e significato

Musica
©Getty

Il brano fa parte del nuovo album di cover della Pausini intitolato Io Canto 2 che arriva esattamente vent'anni dopo il primo

Vanno dal 1960 al 2023 i brani inclusi nel nuovo progetto di Laura Pausini ribattezzato Io Canto 2 ed è un vero e proprio tributo a cantautori, interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche canzoni in lingua straniera che hanno un particolare legame con l’Italia. L'uscita dell'album è accompagnata dal singolo 16 Marzo nel quale l'artista di Solarolo duetta con Achille Lauro, il quale, nel 2020, la lanciò per esorcizzare la fine di un amore: la canzone, nata in una sola notte, è scritta come fosse una lettera, pensando a una donna ben precisa che l’ha lascito per poi tornare e trovare la porta chiusa. Dopo avere condiviso 16 Marzo, Laura Pausini e Achille Lauro si ritroveranno al Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTOcome co-conduttori.

IL COMMENTO DI LAURA PAUSINI E ACHILLE LAURO

LAURA PAUSINI: “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo. Gli ho scritto subito e in questi anni è nato un rapporto speciale. Mi piace il suo modo di affrontare il nostro mestiere, passionale e maniacale nella cura dei dettagli. 16 Marzo tra i suoi brani mi ha colpita particolarmente, gli ho parlato del mio desiderio di realizzare una cover e che avrei amato duettare, e si è reso subito partecipe di tutto il progetto. Abbiamo lavorato insieme a un arrangiamento che rappresentasse entrambi, partendo dal suo mondo e arrivando a un nostro mondo, volevamo che ci unisse e portasse contemporaneità e classicità insieme".

ACHILLE LAURO: "Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca. Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Mi lusinga moltissimo che abbia scelto una mia canzone, e questa collaborazione ha davvero valorizzato il brano. Laura è un’artista iconica, rappresenta un modo di cantare e un’identità molto a fuoco; la musica italiana ha un valore importante, melodico, da non tralasciare, e in un’epoca dove la globalizzazione tende ad appiattire tutto, 16 Marzo interpretata da una star mondiale come lei è un grande mezzo per portare tutto il nostro background culturale nel mondo. La stimo per il coraggio, la dedizione e l’amore che ha avuto nell’intraprendere un percorso internazionale e una carriera globale da più di 30 anni. È un onore condividere con lei questo percorso".

IL TESTO DI 16 MARZO

Te nei vai come non fosse niente
Come non fossi te
Te ne vai quando non c'è più niente
Più niente di me
Te ne vai, sbatti la porta e intanto
Ho capito già, te ne stai andando
Dici: "Tanto ormai per te non piango più...
Fallo te"
Che ne sai, non ti hanno mai detto di no
Tu che non sai che cosa sono i "non si può"Te ne vai come io fossi niente
Come fosse che?
Te ne vai perché non c'è più niente
Da prendere
Te ne vai come ci fosse un altro
Come se ti stesse già aspettando
Come se esistesse qualcun altro
Uguale a me

Che ne sai non ti hanno mai detto di no
Tu non hai mai pianto
E non sai che cosa sono i "non si può"
Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi
Cosa stai cercando, no
Non è mai, non è noi
Ti rinnamorerai a marzo
Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh
Il 16 marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh
Il 16 marzo

Me ne vado come fossi pazzo
Sì, pazzo di te
Me ne vado perché un po' ne ho voglia
Un po' perché
Perché per te l'amore dura un anno
Perché te sai solo cancellarlo
Vuoi solo chi non ti sta cercando più
Come me

Che ne sai non ti hanno mai detto di no
Tu non hai mai pianto
E non sai che cosa sono i "non si può"
Te ne freghi tanto
No, non lo sai cosa vuoi
Cosa stai cercando, no
Non è mai, non è noi
Ti rinnamorerai a marzo
Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh
Il 16 marzo
Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh
Il 16 marzo

