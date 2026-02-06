Vanno dal 1960 al 2023 i brani inclusi nel nuovo progetto di Laura Pausini ribattezzato Io Canto 2 ed è un vero e proprio tributo a cantautori, interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche canzoni in lingua straniera che hanno un particolare legame con l’Italia. L'uscita dell'album è accompagnata dal singolo 16 Marzo nel quale l'artista di Solarolo duetta con Achille Lauro , il quale, nel 2020, la lanciò per esorcizzare la fine di un amore: la canzone, nata in una sola notte, è scritta come fosse una lettera, pensando a una donna ben precisa che l’ha lascito per poi tornare e trovare la porta chiusa. Dopo avere condiviso 16 Marzo , Laura Pausini e Achille Lauro si ritroveranno al Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO ) come co-conduttori.

LAURA PAUSINI : “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo. Gli ho scritto subito e in questi anni è nato un rapporto speciale. Mi piace il suo modo di affrontare il nostro mestiere, passionale e maniacale nella cura dei dettagli. 16 Marzo tra i suoi brani mi ha colpita particolarmente, gli ho parlato del mio desiderio di realizzare una cover e che avrei amato duettare, e si è reso subito partecipe di tutto il progetto. Abbiamo lavorato insieme a un arrangiamento che rappresentasse entrambi, partendo dal suo mondo e arrivando a un nostro mondo, volevamo che ci unisse e portasse contemporaneità e classicità insieme". ACHILLE LAURO : "Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca. Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Mi lusinga moltissimo che abbia scelto una mia canzone, e questa collaborazione ha davvero valorizzato il brano. Laura è un’artista iconica, rappresenta un modo di cantare e un’identità molto a fuoco; la musica italiana ha un valore importante, melodico, da non tralasciare, e in un’epoca dove la globalizzazione tende ad appiattire tutto, 16 Marzo interpretata da una star mondiale come lei è un grande mezzo per portare tutto il nostro background culturale nel mondo. La stimo per il coraggio, la dedizione e l’amore che ha avuto nell’intraprendere un percorso internazionale e una carriera globale da più di 30 anni. È un onore condividere con lei questo percorso".

IL TESTO DI 16 MARZO





Te nei vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c'è più niente

Più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto

Ho capito già, te ne stai andando

Dici: "Tanto ormai per te non piango più...

Fallo te"

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono i "non si può"Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c'è più niente

Da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro

Uguale a me



Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono i "non si può"

Te ne freghi tanto



No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando, no

Non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo



Me ne vado come fossi pazzo

Sì, pazzo di te

Me ne vado perché un po' ne ho voglia

Un po' perché

Perché per te l'amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più

Come me



Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono i "non si può"

Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando, no

Non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo