Mika, è uscito il video del nuovo singolo Excuses For Love

L’artista ha raccontato la nascita del brano: “Ho scritto Excuses For Love al pianoforte, con tutti questi interessanti cambi di accordi. Avevo questa frase ‘Excuses for love, you and I won’t make excuses for love’ e volevo semplicemente costruirci un'intera canzone intorno”. Prossimamente Mika sarà protagonista di due attesi concerti in Italia: il 2 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e due giorni dopo alle OGR di Torino

A gennaio Mika ha pubblicato il nuovo album Hyperlove. A poche settimane dall’uscita del progetto discografico, il cantautore (FOTO) ha lanciato il videoclip del singolo Excuses For Love. A breve l’artista darà il via alla nuova tournée esibendosi anche in Italia: il 2 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e due giorni dopo alle OGR di Torino.

mika, è uscito il videoclip del brano Excuses For Love Mika ha pubblicato il videoclip di Excuses For Love, singolo estratto dal suo ultimo album Hyperlove. Il cantautore ha raccontato la nascita del brano in un post sul suo profilo Instagram: "Ho scritto Excuses For Love al pianoforte, con tutti questi interessanti cambi di accordi. Avevo questa frase 'Excuses for love, you and I won't make excuses for love' e volevo semplicemente costruici un'intera canzone intorno". In occasione dell'uscita dell'album, l'artista ha dichiarato: "Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio creativo, a ogni musicista, animatore, membro del team e, soprattutto, a tutti coloro che hanno abbracciato la nuova musica".

Venerdì 6 febbraio Mika darà il via al suo nuovo tour toccando numerose città: da Londra a San Francisco passando per Bruxelles, New York e Los Angeles. L'artista sarà anche protagonista di due attesi concerti in Italia: il 2 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e due giorni dopo alle OGR di Torino. L'artista ha anticipato: "Bellissimo, visivo, drammatico, coraggioso ed euforico: ecco come descriverei questo nuovo spettacolo e, a pochi giorni dall'uscita di Hyperlove, saremo tutti insieme per dare vita al nuovo album! Ci vediamo in tour, tutti quanti! Non vedo l'ora!!"