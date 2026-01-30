Compie 75 anni Phil Collins, dagli esordi a oggi: la sua carriera

Il batterista britannico ha raggiunto la fama mondiale con i Genesis, di cui è diventato anche voce dopo l'uscita di Peter Gabriel. Da solista ha inoltre venduto qualcosa come 150 milioni di copie, regalando perle senza tempo come "In The Air Tonight" e "Another Day in Paradise". I problemi di salute lo hanno costretto al ritiro nel 2022

Phil Collins compie 75 anni. Nato il 30 gennaio 1951 a Chiswick, distretto di Londra, il cantante e musicista è un caso molto raro nella storia del rock: negli anni Settanta ha cominciato la sua carriera con i Genesis come batterista, diventando poi la voce del gruppo quando Peter Gabriel lasciò nel 1975. Con lui la band artisticamente ha cambiato strada, ma ha ottenuto quel successo planetario da cui Gabriel era fuggito. Negli anni Ottanta ha poi intrapreso una carriera da solista, dando vita a una serie di album di successo come Face Value (1981), No Jacket Required (1985) e ...But Seriously (1989). Dal 2009 lotta con dei problemi di salute, che lo hanno costretto al ritiro dalle scene nel 2022.

Musica e non solo Prima dei Genesis, Philc Collins è stato batterista e seconda voce della band Flaming Youth. Ma è grazie al gruppo britannico simbolo del rock progressivo e alla carriera da solista che il musicista e cantante è divenuto negli anni Ottanta l'artista col maggior numero di hit nella Top 40. Figura iconica nella musica urban americana e batterista che ha ispirato generazioni e generazioni, Collins si è anche dato alla recitazione: dopo la comparsa da ragazzino nel film dei Beatles A hard day’s night /Tutti per uno (1964), ha recitato nella versione teatrale di Oliver Twist ed è anche stato il ladro protagonista di Buster (1984). Anche Steven Spielberg gli ha affidato una parte: quella dell'ispettore Good in Hook/ Capitan Uncino (1991). I suoi successi Impossibile elencare tutti i successi di Collins. Ma, tra gli altri, spiccano brani - sia dei Genesis che da solista - come Follow You Follow Me, Mama, In The Air Tonight, Another Day in Paradise e Against All Odds. Follow You Follow Me è il primo grande successo dei Genesis, estratto dall'album ...And Then There Were Three... del 1978. Mama (1983) è il più grande successo commerciale della band dopo l'addio di Gabriel. In the Air Tonight del 1981 è il singolo di debutto da solista, e contiene uno dei fill di batteria più famosi della storia della musica. Another Day in Paradise ha segnato un'epoca: è stato infatti l'ultimo singolo numero uno degli anni Ottanta e il primo degli anni Novanta. Against All Odds è stata scritta per la colonna sonora del film Due vite in gioco (1984): il brano ha raggiunto la posizione numero uno della Billboard Hot 100 americana ed è stato interpretato da diversi artisti, tra cui Mariah Carey e Westlife. Come solista, Collins ha venduto qualcosa come 150 milioni di copie nel mondo. Leggi anche Phil Collins e i Genesis vendono i diritti della loro musica