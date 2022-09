Phil Collins e i Genesis vendono i diritti della loro musica

I membri della band britannica hanno venduto i diritti d'autore su brani solisti e di gruppo alla Concord Music Group per oltre 300 milioni di dollari. Phil Collins e i Genesis si uniscono così alla folta schiera di artisti che ha ceduto i diritti sulle proprie opere, da Bruce Springsteen a Bob Dylan. L'obiettivo è divulgare la musica d'altri tempi anche alle nuove generazioni Condividi

Dalla piscina della fattoria di Peter Gabriel un diciannovenne Phil Collins ha origliato le audizioni per il batterista dei Genesis e, una volta aggrediti i tamburi nel patio, ha conquistato e mantenuto il posto fino all'ultimo concerto londinese di 53 anni dopo, che ha concluso la storia del gruppo rock britannico: "Ora dovrò trovare un lavoro vero". Oppure, vendere il catalogo musicale. Come riportato dal Wall Street Journal, i Genesis hanno infatti ceduto alla Concord Music Group i diritti d'autore editoriali e di un insieme di inediti per oltre 300 milioni di dollari. L'accordo include anche il materiale solista del batterista-cantante Phil Collins, del tastierista Tony Banks e del bassista Mike Rutherford, in particolare gli album solisti multiplatino di Collins e di Mike & The Mechanics, la band di Rutherford. Esclusi, invece, i cataloghi dell'ex-batterista Peter Gabriel e degli altri ex-membri dei Genesis.



IL CATALOGO MUSICALE approfondimento Phil Collins dà l'addio ai concerti: "Non riesco più a suonare" Tra le hit incluse nel catalogo non compaiono soltanto i singoli di Collins In the air tonight, composto nel periodo del divorzio dalla prima moglie, e You’ll be in my heart, colonna sonora del film d’animazione Disney Tarzan, ma anche i brani dei Genesis That’s all e Invisible Touch, la prima e unica numero uno della band in classifica. “Questo è un catalogo di cui siamo tutti estremamente orgogliosi, e significa molto per tanti fan”, ha commentato Tony Smith, manager storico della band. “Le canzoni di Tony, Phil e Mike sono state la colonna sonora dei momenti più importanti della vita di molte persone”, ha aggiunto Bob Valentine, presidente della Concord. “Tutti alla Concord sentono il peso del significato culturale di questa straordinaria collezione di opere, e ci adopereremo per garantire che le generazioni attuali e future di ascoltatori di musica continuino ad ascoltarle e ad apprezzarle”. I progetti della società comprendono infatti la diffusione del catalogo musicale sui social media, per raggiungere anche un pubblico più giovane. “Nel mondo in cui viviamo oggi grazie a Facebook, Instagram e TikTok – tutti questi strumenti che promuovono il consumo della musica d’altri tempi – ci sono senza dubbio varie strade per noi, in quanto società di registrazione, per riportare in vita molta di questa musica”, ha spiegato Valentine.