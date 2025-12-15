Coez annuncia il nuovo tour estivo: tutte le date

Il cantautore ha annunciato il suo ritorno live con una serie di appuntamenti estivi in partenza il 9 luglio dal palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze
Nuovo tour estivo per Coez. Il cantautore ha svelato le date in programma nell’estate del prossimo anno: da Firenze a Palermo passando per Pompei e Macerata. L’artista ha raccontato: “Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici.
coez, tutte le date del tour estivo
A inizio dicembre Coez ha chiuso la sua tournée con la grande festa sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Dopo lo show, l’artista ha raccontato: “Grazie a chi è passato a trovarmi, sia sotto al palco che sopra. La verità è che mi vogliono tutti bene, e in questo giro di concerti ho capito che qualcosa di buono l’ho fatto e l’ho lasciato. Un gran bel tour”.
Ora, la voce di Faccio un casino ha annunciato il suo ritorno live con una serie di appuntamenti estivi in partenza il 9 luglio dal palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Questo il calendario completo:
- 9 luglio 2026, Firenze - Anfiteatro delle Cascine
- 11 luglio 2026, Pompei (NA) - Anfiteatro degli Scavi
- 16 luglio 2026, Cernobbio (CO) - Lake Sound Park
- 25 luglio 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale
- 30 luglio 2026, Trani (BT) - Piazza Monastero Colonna
- 28 agosto 2026, Mantova - Palazzo Te
- 3 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
A giugno il cantautore ha pubblicato il suo nuovo album 1998, arrivato al terzo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L’artista ha presentato il progetto con un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: “Dodici nuove canzoni che entreranno a far parte delle vite di alcuni di voi. Viva le canzoni, quelle con le gambe lunghe, che non hanno bisogno di correre per arrivare”.
Nel settembre del 2023 Coez ha pubblicato il joint album Lovebars in collaborazione con Frah Quintale. All’interno anche il tormentone estivo Alta Marea certificato con il doppio disco di platino. Tra le sue canzoni più note troviamo La musica non c’è, Le luci della città, È sempre bello, Come nelle canzoni e Occhi rossi. Ricordiamo anche Davide con Gemitaiz, Motivo con Gianna Nannini e Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei (FOTO).
