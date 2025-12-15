Coez annuncia il nuovo tour estivo: tutte le date

Il cantautore ha annunciato il suo ritorno live con una serie di appuntamenti estivi in partenza il 9 luglio dal palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze

Nuovo tour estivo per Coez. Il cantautore ha svelato le date in programma nell’estate del prossimo anno: da Firenze a Palermo passando per Pompei e Macerata. L’artista ha raccontato: “Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici.

coez, tutte le date del tour estivo A inizio dicembre Coez ha chiuso la sua tournée con la grande festa sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Dopo lo show, l’artista ha raccontato: “Grazie a chi è passato a trovarmi, sia sotto al palco che sopra. La verità è che mi vogliono tutti bene, e in questo giro di concerti ho capito che qualcosa di buono l’ho fatto e l’ho lasciato. Un gran bel tour”. Ora, la voce di Faccio un casino ha annunciato il suo ritorno live con una serie di appuntamenti estivi in partenza il 9 luglio dal palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Questo il calendario completo: 9 luglio 2026, Firenze - Anfiteatro delle Cascine

11 luglio 2026, Pompei (NA) - Anfiteatro degli Scavi

16 luglio 2026, Cernobbio (CO) - Lake Sound Park

25 luglio 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale

30 luglio 2026, Trani (BT) - Piazza Monastero Colonna

28 agosto 2026, Mantova - Palazzo Te

3 settembre 2026, Macerata - Sferisterio

12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura

