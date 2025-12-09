Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo show di Bologna, sabato 13 dicembre l’artista chiuderà il tour con il concerto in programma all’Inalpi Arena di Torino. La cantante ha scritto sul suo profilo Instagram: “Mi avete lasciata letteralmente senza parole e con il cuore gonfio di amore. E adesso ne rimangono ancora soltanto due. Ci rendiamo conto?!”
Il 10 dicembre Annalisa salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per il penultimo appuntamento della sua tournée nei palazzetti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
annalisa a bologna, la possibile attesa
Mercoledì 10 dicembre la popstar sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Diamante lei e luce lui non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco distribuito nell'ottobre di quest'anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 15 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva + Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono
Dopo lo show di Bologna, sabato 13 dicembre l’artista chiuderà il tour con il concerto in programma all’Inalpi Arena di Torino. Nelle ultime settimane la cantante ha portato la sua musica in numerose città italiane: da Roma a Bari passando per Firenze e Milano. Annalisa (FOTO) ha scritto sul profilo Instagram che conta più di 2.800.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Mi avete lasciata letteralmente senza parole e con il cuore gonfio di amore. E adesso ne rimangono ancora soltanto due. Ci rendiamo conto?!”.
Nel settembre del 2023 Annalisa ha pubblicato E poi siamo finiti nel vertice, uno dei suoi album più amati. Il disco è stato trainato da singoli di grande successo, tra i quali Bellissima, Mon Amour e Sinceramente, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Senza riserva, Una finestra tra le stelle, Dieci, Euforia, Maschio, Tutto per una ragione con Benji & Fede, Beatrice con Tedua e Piazza San Marco con Marco Mengoni.
