Marco Mengoni, fuori la canzone di Natale Coming Home (tutta in inglese)

Musica
Instagram @mengonimarcoofficial

Il brano segna la prima canzone natalizia in inglese dell'artista. A scriverla è stato lo stesso Mengoni, insieme al cantautore americano Matt Simons

Marco Mengoni è tornato con un nuovo singolo. Una canzone in inglese, dedicata al Natale e pubblicata in esclusiva per Amazon Music Original. 

 

Coming Home, la prima canzone natalizia in inglese di Mengoni per Amazon Music, è disponibile in esclusiva su Amazon Music da venerdì 7 novembre.

Il significato di Coming Home

"Questa canzone nasce dal bisogno di tornare nei luoghi che ci fanno stare bene, quelli in cui abbiamo lasciato pezzi di noi e dove ogni ricordo ci dà forza", ha raccontato Marco Mengoni a proposito di Coming Home. La sua nuova canzone è un brano che parla di ritorni, malinconia, ma anche di un senso di calore che resiste, nonostante il periodo complicato in cui viviamo.

 

Nato e registrato durante il tour dell'artista, Marco Mengoni ci ha lavorato con la sua band e i suoi coristi (la sua seconda famiglia). Partendo da una scrittura pop, poi portata verso atmosfere soul tipiche degli anni Settanta, Coming Home ha un suono vero, caldo, fatto di basso, batteria e cori reali.

Il Natale di Amazon Music 

Uscita a sorpresa, Coming Home - co-scritto insieme al cantautore american Matt Simons, composto da Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e Matt Simons, e prodotto da Marco Mengoni e Giovanni Pallotti - è solo la prima iniziativa del Natale firmato Amazon Music. Un Natale ricco di celebrazioni ed emozioni, che vanterà anche un concerto internazionale in diretta da Parigi, realizzato in collaborazione con Renault, e trasmesso sul canale Twitch di Amazon Music Italia (oltre che su Prime Video).

