Marco Mengoni è tornato con un nuovo singolo. Una canzone in inglese, dedicata al Natale e pubblicata in esclusiva per Amazon Music Original.

Coming Home, la prima canzone natalizia in inglese di Mengoni per Amazon Music, è disponibile in esclusiva su Amazon Music da venerdì 7 novembre.

Il significato di Coming Home

"Questa canzone nasce dal bisogno di tornare nei luoghi che ci fanno stare bene, quelli in cui abbiamo lasciato pezzi di noi e dove ogni ricordo ci dà forza", ha raccontato Marco Mengoni a proposito di Coming Home. La sua nuova canzone è un brano che parla di ritorni, malinconia, ma anche di un senso di calore che resiste, nonostante il periodo complicato in cui viviamo.

Nato e registrato durante il tour dell'artista, Marco Mengoni ci ha lavorato con la sua band e i suoi coristi (la sua seconda famiglia). Partendo da una scrittura pop, poi portata verso atmosfere soul tipiche degli anni Settanta, Coming Home ha un suono vero, caldo, fatto di basso, batteria e cori reali.