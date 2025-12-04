Coez, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, lunedì 8 dicembre il cantautore concluderà la tournée con un terzo e ultimo concerto al Palazzo dello Sport di Roma
Il 6 dicembre Coez sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live della voce di Faccio un casino: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
coez a Firenze, la possibile scaletta
Penultimo appuntamento con la tournée di Coez. Sabato 6 dicembre il cantautore porterà la sua musica sul palco del Nelson Mandela Forum, questo l’indirizzo: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 14 novembre al concerto di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturna / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
Dopo lo spettacolo di Firenze, lunedì 8 dicembre il cantautore concluderà la tournée con un terzo e ultimo concerto al Palazzo dello Sport di Roma: “Abbiamo deciso di concludere il tour con un altro concerto, ancora a Roma. Avevo voglia di chiudere e festeggiare a casa”. Venerdì 14 novembre Coez si è esibito a Roma per la seconda data del tour chiamando sul palco Franco126 e Tommaso Paradiso. L’artista ha condiviso alcuni scatti della serata in un post sul profilo Instagram che conta più di 800.000 follower.
A giugno Coez ha pubblicato il nuovo album 1998, trainato dai singoli Mal di te e Ti manca l’aria. Il disco è arrivato a circa due anni di distanza da Lovebars, il joint album realizzato con Frah Quintale. Nel corso degli anni il cantautore ha realizzato numerose collaborazioni: da Occhiali scuri con Gemitaiz a Motivo con Gianna Nannini (FOTO) passando per Altalene con Thasup e Mara Sattei.
